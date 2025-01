Avanç en el càncer de mama, però amb reptes pendents

La posada en marxa de la Unitat de Patologia Mamària a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell representa un avenç significatiu en l’atenció sanitària del Principat. Sota la direcció del doctor Martín Espinosa, aquesta unitat multidisciplinària permetrà que entre el 70% i el 80% de les pacients amb càncer de mama puguin rebre tractament complet sense necessitat de desplaçar-se fora del país.

Aquest progrés no només millora la qualitat de vida de les pacients, evitant viatges freqüents a ciutats com Barcelona, sinó que també facilita un seguiment més proper i personalitzat del seu estat de salut. A més, la centralització del tractament al país permetrà al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) mantenir un registre més acurat i detallat dels casos, contribuint així a una millor planificació i gestió dels recursos sanitaris.

No obstant això, és important recordar que l’Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA) fa anys que reivindica la necessitat d’una unitat de radioteràpia al país. Actualment, les pacients que requereixen aquest tipus de tractament han de desplaçar-se a Barcelona, amb les incomoditats i l’impacte emocional que això comporta. Tot i que aquests desplaçaments estan ben organitzats i finançats, la creació d’una unitat de radioteràpia a Andorra eliminaria aquesta càrrega addicional per a les pacients i les seves famílies.

És comprensible que la implementació d’una unitat de radioteràpia requereixi una inversió significativa en infraestructures i personal especialitzat. Tanmateix, la salut i el benestar de les pacients han de ser una prioritat. Per tant, és fonamental que les autoritats sanitàries continuïn treballant per fer realitat aquesta demanda legítima, garantint així una atenció integral i de proximitat per a totes les persones afectades pel càncer de mama al nostre país.