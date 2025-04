55 anys d’un dret fonamental

Aquest 14 d’abril, Andorra commemora el 55è aniversari del reconeixement del dret a vot de les dones, una fita històrica que va posar fi a una desigualtat legal i va obrir la porta a la participació política de més de la meitat de la població. El decret del 1970 no va ser cap concessió, sinó la culminació d’una lluita que encara avui ens interpel·la.

Quan les dones van votar per primer cop el 14 de desembre de 1971, ho van fer en condicions d’igualtat, reclamant un espai que sempre els havia correspost. Dos anys després, amb Carme Travesset com a primera representant electa, es va començar a trencar el sostre de vidre. Tot i els avenços, la lluita per la igualtat plena encara no ha acabat.

Aquest aniversari ha de servir per reafirmar el compromís col·lectiu amb els drets de les dones. Recordar és necessari, però encara més ho és continuar avançant. Perquè la democràcia no serà completa fins que totes les veus siguin escoltades i representades.