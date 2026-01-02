L’IPC avançat del mes de desembre se situa en el 2,7% i apunta a una lleu moderació de l’actual inflació

La variació interanual estimada de l’índex de preus de consum (IPC) corresponent al mes de desembre se situa en el 2,7%, segons el càlcul de l’indicador avançat publicat aquest divendres pel departament d’Estadística. Es tracta d’una estimació preliminar que, en cas de confirmar-se, representaria una disminució d’una dècima en relació amb la taxa registrada el mes de novembre, la qual va ser del 2,8%.
L’evolució a la baixa de la inflació respon principalment al descens dels preus en els grups de transport i d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, els quals han tingut una incidència significativa en el comportament general de l’indicador.
Pel que fa als països de l’entorn, l’IPC avançat d’Espanya se situa en el 2,9%. Aquesta xifra, si es confirma, també suposaria una reducció d’una dècima respecte de la variació interanual del novembre, que va ser del 3%. En el cas de França, la publicació de l’IPC avançat està prevista per al pròxim 6 de gener.