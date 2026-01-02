Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L’evolució a la baixa de la inflació respon principalment al descens dels preus en els grups de transport i d’habitatge. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Al novembre va ser del 2,8%

L’IPC avançat del mes de desembre se situa en el 2,7% i apunta a una lleu moderació de l’actual inflació

L’indicador preveu una possible disminució d’una dècima respecte del novembre, impulsada pel descens dels preus del transport i de l’habitatge

La variació interanual estimada de l’índex de preus de consum (IPC) corresponent al mes de desembre se situa en el 2,7%, segons el càlcul de l’indicador avançat publicat aquest divendres pel departament d’Estadística. Es tracta d’una estimació preliminar que, en cas de confirmar-se, representaria una disminució d’una dècima en relació amb la taxa registrada el mes de novembre, la qual va ser del 2,8%.

L’evolució a la baixa de la inflació respon principalment al descens dels preus en els grups de transport i d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, els quals han tingut una incidència significativa en el comportament general de l’indicador.

Pel que fa als països de l’entorn, l’IPC avançat d’Espanya se situa en el 2,9%. Aquesta xifra, si es confirma, també suposaria una reducció d’una dècima respecte de la variació interanual del novembre, que va ser del 3%. En el cas de França, la publicació de l’IPC avançat està prevista per al pròxim 6 de gener.

El preu de les importacions baixa lleugerament, mentre que el de les exportacions s’incrementa un 16%

