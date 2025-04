Recaptació de tributs

El Govern preveu recaptar més de 68 milions d’euros amb la campanya d’IRPF, la xifra més alta assolida fins ara

Ferreira atribueix l’increment a l’augment de rendes i salaris, i anima a presentar la declaració abans del setembre per evitar col·lapses

La campanya de la declaració de l’IRPF ha començat aquest dimarts i s’allargarà fins al 30 de setembre. Segons el director del Departament de Tributs, Carles Ferreira, es preveu que els ingressos superin els 26 milions d’euros durant el període de presentació, una xifra que permetria assolir un total superior als 68 milions d’euros de recaptació corresponent a l’exercici del 2024. Aquesta estimació suposa un increment respecte als aproximadament 60 milions registrats l’any anterior.

Ferreira ha explicat que l’augment es deu a diversos factors. “L’increment s’ha produït per un augment de les rendes”, ha dit, tot assenyalant que poden ser “tant de caràcter general com rendes d’estalvi”. A més, ha destacat l’impacte de l’evolució salarial: “No només hi ha hagut un creixement de rendes, sinó que s’ha produït un notable increment en els salaris, destacant la pujada en el salari mínim”.

Pel que fa al nombre de contribuents, ha assenyalat que hi ha 500 nous obligats tributaris. “Per a aquesta campanya esperem que presentin la declaració més de 25.000 obligats tributaris”, ha afirmat. També ha informat que s’han emès més de 53.000 propostes de liquidació dirigides, principalment, a persones amb rendes del treball.

Entre les novetats de la campanya, destaca la publicació a la pàgina web de la nova guia de l’IRPF, que incorpora les modificacions legislatives derivades de la Llei 5/2023. Ferreira ha subratllat “les novetats de les deduccions tant en relació amb el mecenatge com en relació amb el patrocini i la sponsorització”, i ha afegit que també s’han introduït incentius per a projectes que fomentin la digitalització.

En referència als procediments, Ferreira ha assenyalat que esperen repetir el patró de l’any passat, quan la major part de les declaracions es van concentrar al final de la campanya. “Gairebé un 60% de les declaracions s’ha dut a terme al setembre”, mentre que el 40% restant es van presentar abans. També ha destacat que el tràmit es pot fer tant presencialment com per via telemàtica, i ha remarcat que “l’any passat el 85% d’aquestes s’ha fet de forma telemàtica”, amb l’objectiu de millorar encara més aquest percentatge.

Després de deu anys de vigència de l’impost, Ferreira ha remarcat que l’IRPF s’ha consolidat plenament en el sistema fiscal andorrà. “Considerem que l’IRPF ja forma part de manera consolidada del sistema tributari del país”, ha expressat, tot destacant el seu paper estructural dins les obligacions fiscals dels ciutadans. En aquest context, ha animat els contribuents a no esperar a última hora per fer la declaració, amb la voluntat d’evitar aglomeracions administratives.

Llindars de tributació

Pel que fa als criteris d’obligació tributària, el director ha recordat que la base general, que inclou les rendes del treball, d’activitats econòmiques i del capital immobiliari, afecta les persones que superen els 24.000 euros nets anuals. “La base de tributació general és per a aquells que superen els 24.000 euros nets”, ha assenyalat, afegint que “a partir d’aquest import s’apliquen altres reduccions de caràcter econòmic i personal”. Pel que fa a la base d’estalvi, la declaració és obligatòria a partir dels 3.000 euros.

Finalment, preguntat sobre una possible actualització del mínim exempt —tenint en compte que els 24.000 euros no tenen el mateix pes que fa una dècada i que els salaris han augmentat—, Ferreira ha aclarit que “la decisió d’augmentar aquest mínim no correspon al departament”, tot afegint que “continuem tenint, si ho comparem amb els sistemes tributaris del nostre entorn, un exempt bastant elevat”.