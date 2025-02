Les tarifes dels taxis s’incrementen amb una pujada del 7,7% en desplaçaments externs

El Govern ha anunciat aquest dimecres una actualització de les tarifes i suplements del servei de taxi ordinari interurbà (TOI), les quals entraran en vigor demà, segons l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Tal com es presenta la nova regulació, la baixada de bandera serà de 3,10 euros, el que suposa un increment de 10 cèntims respecte als 3,00 euros anteriors, amb un augment del 3,8%.

Per altra banda, la tarifa 1, aplicable en horari diürn els dies laborables de 07.00 a 21.00 hores, serà d’1,35 euros per quilòmetre, cinc cèntims més que abans, amb un increment del 3%. En el cas de la tarifa 2, que regeix en horari nocturn, caps de setmana i festius, el preu passa d’1,55 a 1,60 euros per quilòmetre, un augment del 3,2%. L’hora d’espera s’ha ajustat lleugerament, passant de 21,80 euros a 22,00 euros. Quant als viatges a l’exterior del Principat, es considera el quilometratge d’anada i tornada, amb un cost de 0,70 euros per quilòmetre, en comparació als 0,65 euros de l’any anterior, el que suposa un increment del 7,7%.

A més, s’han fixat diversos suplements, com ara un recàrrec de 0,70 euros per transportar esquís o equipatges de grans dimensions, 1,20 euros per trucada a la Central de Reserves del Taxi i 1,60 euros per al transport de més de quatre passatgers. Els trajectes efectuats en dies especials, com l’1 de gener, el 14 de març, el 8 de setembre i el 25 de desembre, tindran un suplement de 3,40 euros.

També s’han establert tarifes mínimes per trucada a una central de reserves del taxi, que varien segons la destinació. Per exemple, un trajecte a Aixovall tindrà una tarifa mínima de 7,20 euros, mentre que un viatge fins al Pas de la Casa no podrà ser inferior a 43,70 euros.