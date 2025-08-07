Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Increment de les matriculacions al juliol. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Creixement general del parc mòbil

Les matriculacions augmenten un 19,5% al juliol, impulsades per turismes, motocicletes i vehicles de càrrega

Els vehicles híbrids i elèctrics guanyen pes, mentre que el gasoil i la gasolina mostren retrocessos en el còmput anual acumulat

Durant el mes de juliol del 2025 s’han registrat 514 matriculacions de vehicles, una xifra que representa un increment del 19,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades pel departament d’Estadística. D’aquest total, 383 corresponen a vehicles nus i 131 a vehicles importats.

Els principals grups de vehicles han mostrat variacions positives. Els camions i camionetes han augmentat un 26,8%, els turismes un 20,2% i les motocicletes i ciclomotors un 18,8%. En canvi, el grup classificat com a “altres” ha registrat una davallada del 18,2%.

Pel que fa al període comprès entre els mesos de gener i juliol, s’han matriculat 3.100 vehicles, fet que suposa una pujada del 7% respecte al mateix període de l’any anterior, quan es van matricular 2.896 unitats. En aquest interval, els increments més destacats corresponen als turismes (7,9%), a les motocicletes i ciclomotors (5%) i al grup d’altres (63,5%).

En el còmput dels darrers dotze mesos, el nombre total de matriculacions s’ha situat en 5.124, un 4,2% més que en el mateix període anterior, en què es van registrar 4.918 vehicles.

L’anàlisi per tipus d’energia revela que, durant el mes de juliol, els vehicles de gasoil han augmentat un 44,6% i els de gasolina un 11,6%. També han guanyat presència els vehicles amb propulsió alternativa. S’han matriculat 45 vehicles elèctrics, 20 més que fa un any, i 94 vehicles híbrids, 14 més que en el mateix mes de l’any anterior. En canvi, els vehicles sense carburant han disminuït, amb 11 unitats matriculades, 7 menys que el juliol del 2024.

En el període gener-juliol, destaca la reducció de les matriculacions de vehicles de gasolina, amb una baixada del 5,9%. Aquesta tendència es manté en l’anàlisi anual acumulada, amb un descens del 2,9% en vehicles de gasolina i del 8,2% en els de gasoil.

Comparteix
Notícies relacionades
La compravenda d’habitatges puja un 45,5% durant el segon trimestre respecte al mateix període de 2024
Grifols rep una multa de més d’un milió d’euros per irregularitats en la informació financera
Les rebaixes d’estiu impulsen les vendes del Principat, en un juliol desigual i marcat per la moderació de la inflació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
La compravenda d’habitatges puja un 45,5% durant el segon trimestre respecte al mateix període de 2024
  • Economia
Grifols rep una multa de més d’un milió d’euros per irregularitats en la informació financera
  • Economia
Les rebaixes d’estiu impulsen les vendes del Principat, en un juliol desigual i marcat per la moderació de la inflació
Publicitat
Entrevistes destacades
Judith Casal
Presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata
Carine Montaner
Presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant
Cerni Escalé
President del grup parlamentari de Concòrdia
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu