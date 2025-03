Dades del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

Les llicències de pesca de temporada incrementen un 5,4% i consoliden la recuperació postpandèmia

Els pescadors residents dominen la demanda, mentre creixen les llicències sense mort i baixa la venda de permisos d’acotat amb captura

La xifra total de vendes de llicències de pesca de temporada ha experimentat un augment del 5,4% durant el 2024. Segons les dades del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, els andorrans i els residents són principalment qui sol·liciten una llicència de temporada (91,3%), i la gran majoria són pescadors que volen conservar els peixos (93,7%).

Pel que fa a les llicències, cal apuntar que, a causa de la reducció de mobilitat per la Covid-19, el nombre de llicències de temporada va créixer un 8,2% el 2020. El 2021, per contra, la xifra va davallar un 16,8%, mentre que el 2022 va baixar un 6,9%. De cara a l’any següent va tornar a canviar la tendència i el nombre de llicències de pesca de temporada va incrementar-se en un 6,2%.

D’altra banda, cal destacar que la quantitat de pescadors menors d’edat és relativament important, ja que representen el 30,3% del total. Cal dir, però, que aquesta última categoria de pescadors ha registrat la xifra més baixa l’any 2022 i que encara no s’han recuperat les xifres del bienni 2019-2020. Tot i això, la majoria dels pescadors andorrans i residents formen part de la categoria d’entre 18 i 64 anys (54,5%).

Així mateix, el nombre global de vendes de llicències turístiques ha baixat un 2,9% aquest any 2024. Les llicències d’un dia representen el 80,9% de les vendes durant l’any passat, davant de les llicències de tres dies, que representen solament el 19,1%. Cal destacar aquest any l’augment de vendes de llicències sense mort (un 7,9% més). A la vegada, les vendes en línia de les llicències, que van posar-se en marxa el 2021, han arribat a les 1.079 llicències turístiques, una xifra molt similar a la de l’any anterior, i representen el 50,3% del total.

Per la seva banda, la venda de permisos d’acotat és relativament estable en el període 2020-2024, tot i una certa disminució aquest 2024 (6,3% menys). Cal destacar que els permisos d’acotat amb captura ja no representen la majoria de les vendes (41,3%), mentre que els permisos de pesca sense mort arriben al 53,3%. Es recorda també que el 2020 es van crear permisos d’acotat amb un descompte del 50% sobre el preu normal per pescar únicament quatre truites, fet que influeix sobre la sèrie de dades.

Finalment, es recorden les implicacions que va tenir la pandèmia i el confinament dels països veïns en el funcionament de la temporada 2020. Entre altres mesures, es va tancar la pesca entre el 21 de març i el 13 de maig, es van anul·lar els concursos d’aquesta activitat i es va limitar l’accés als acotats quant al nombre de pescadors durant tot el 2020. Tots aquests factors van tenir implicacions fortes en les vendes de llicències i permisos d’acotat de l’any 2020.