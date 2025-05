Dades facilitades pel Consell Regulador del Joc

Les autoprohibicions d’accés a sales de joc es mantenen estables amb 54 sol·licituds segons el Consell del Joc

El CRAJ destaca l’absència d’incidències a sales de casino i bingo i la recaptació de més de 700.000 euros per la venda de loteries estrangeres

Un total de 54 persones han sol·licitat durant el 2024 l’autoprohibició d’accés a les sales de joc del Principat, segons les dades facilitades pel Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ). La xifra es manté pràcticament idèntica a la registrada l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 57. El 2023 va suposar un increment destacat respecte al 2022, quan només es van registrar 25 casos. L’obertura del casino al país es considera un dels factors que va motivar aquest creixement puntual.

Pel que fa a les sol·licituds per anul·lar una autoprohibició, el CRAJ indica que el 2023 es van rebre 29 peticions en aquest sentit, mentre que l’any anterior n’hi va haver 46. Aquestes demandes responen a usuaris que, després d’haver-se exclòs voluntàriament de les activitats de joc, han optat per revertir la mesura.

En relació amb les restriccions associades a ajuts socioeconòmics, des de l’organisme es detalla que no es pot facilitar una xifra concreta de persones amb l’accés prohibit als establiments de joc. Aquesta dada forma part d’un registre actiu i fluctuant, atès que depèn del tipus i la durada de les ajudes públiques percebudes pels afectats.

En l’àmbit de la comercialització de loteries, el CRAJ informa que actualment hi ha quatre distribuïdors principals autoritzats al país, situats a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. A més, hi ha 116 distribuïdors mixtos autoritzats a vendre bitllets de la Lotería Nacional de SELAE en format preimprès, sempre que aquests provinguin d’un dels punts principals del territori.

Pel que fa a l’atorgament de llicències durant el 2024, el CRAJ manté la mateixa línia dels anys precedents. En conjunt, s’han expedit autoritzacions per a concursos amb intervenció de l’atzar, rifes, loteries de promoció o caràcter benèfic, així com per a personal de casino i bingo, subministradors de màquines i distribuïdors de loteria. Les llicències continuen diferenciades per categories específiques segons el tipus d’activitat i el seu objectiu comercial o recreatiu.

El CRAJ també ha destacat l’absència d’incidències significatives en l’activitat del sector durant l’any en curs. Segons informa, no s’han registrat problemes rellevants ni a les sales de bingo ni a les del casino, i tampoc s’ha obert cap expedient sancionador. Aquesta situació es deu, en part, a la bona coordinació entre el servei d’inspecció de l’organisme i el grup de policia especialitzat en jocs d’atzar, que manté una tasca de seguiment permanent.

Finalment, pel que fa a la recaptació derivada de la venda de loteries estrangeres durant l’exercici 2023, el CRAJ ha informat que es van ingressar un total de 702.599,37 euros. L’import corresponent a l’any 2024 encara no s’ha tancat, ja que la liquidació es durà a terme durant els pròxims mesos.