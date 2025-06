Estadística

L’atur puja un 5,3% al maig i se situa en 258 persones, tot i continuar per sota dels nivells registrats fa un any

La majoria dels demandants fa menys de sis mesos que estan desocupats i el perfil més comú és el d'empleat administratiu

El nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca activa de feina a Andorra ha augmentat un 5,3% durant el mes de maig en comparació amb l’abril, situant-se en 258 demandants. Tot i aquest increment mensual, la xifra és un 21,3% inferior a la registrada el maig de l’any passat, quan es van comptabilitzar 328 persones aturades. Pel que fa a les persones que cerquen una millora en les seves condicions laborals, el registre ha tancat el mes amb 183 demandants, una disminució del 6,6% respecte a l’abril i del 12,9% en comparació amb el maig de 2023.

L’oferta de llocs de treball ha experimentat una lleugera caiguda mensual del 0,2%, amb 1.953 vacants registrades. En comparació interanual, la davallada és del 4,2%. A més, la mitjana de llocs oferts en els darrers 12 mesos ha estat de 1.682, un 24,9% menys que el període equivalent anterior.

Segons dades del Departament d’Estadística, el 21,7% dels demandants en recerca són empleats administratius, seguits pel 19,8% que corresponen a treballadors de serveis, restauració, protecció i vendes. Pel que fa als perfils que busquen una millora laboral, el 26,2% també són empleats administratius, mentre que un 19,7% són tècnics i professionals de suport, i un 18% treballadors del sector serveis. D’altra banda, les vacants més habituals estan orientades a artesans i operaris qualificats de la indústria i la construcció (36,9%), treballadors de serveis i vendes (22,8%) i personal no qualificat (20,2%).

En total, el 92,2% de les persones en recerca activa són desocupats de curta durada, amb un 82,9% que porten menys de sis mesos inscrits, mentre que el 50,8% dels inscrits en demanda de millora tenen contractes temporals.

Per edats, el col·lectiu més nombrós es concentra entre els 40 i 59 anys, tant en el cas dels qui busquen feina (44,6%) com dels qui volen millorar la seva situació laboral (47,5%). La paritat entre sexes és gairebé equilibrada entre els demandants de feina (48,8% dones i 51,2% homes), mentre que entre els qui busquen una millora predominen les dones (61,7%).

Respecte a la nacionalitat, el 48,1% dels demandants d’ocupació són andorrans i el 28,7% espanyols. En el cas de les millores laborals, les nacionalitats més comunes són “altres” (35%) i andorrans (32,2%). La franja més habitual pel que fa a temps de residència són els espanyols amb més de 19 anys viscuts al país (20,1%), seguits pels que hi resideixen entre 10 i 19 anys (14,2%).

En els darrers 12 mesos, el 84,9% dels inscrits han participat en almenys una intermediació laboral. En canvi, un 15,1% no han estat vinculats a cap oferta. La major part dels que no han tingut cap contacte amb una oferta fa menys de tres mesos que estan inscrits (66,7%), mentre que el 59,4% dels qui sí que han tingut intermediació acumulen més de tres mesos al registre.

D’altra banda, 12 persones van rebre ajudes econòmiques per desocupació involuntària el darrer dia de maig. La meitat d’aquestes tenen més de 59 anys, dues terceres parts són dones i un 58,3% tenen nacionalitat andorrana. A més, el 40% porta 10 o més anys residint al país. Durant el maig, vuit persones van ser contractades per administracions públiques, entitats parapúbliques o sense afany de lucre. A més, en el marc del programa de foment de la contractació al sector privat, hi ha 41 persones inserides laboralment. En el cas del programa específic per a joves, hi ha cinc contractacions actives.