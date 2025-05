Augment de l'activitat immobiliària

El mercat immobiliari andorrà creix un 70,9% el primer trimestre del 2025 respecte a l’any anterior

Les transaccions s’impulsen després de la fi de la suspensió de la inversió estrangera, mentre el preu mitjà per metre quadrat puja un 5,1%

El mercat immobiliari andorrà ha experimentat un notable repunt durant el primer trimestre del 2025. Segons les dades oficials, s’han formalitzat un total de 511 transaccions immobiliàries, una xifra que representa un increment del 70,9% respecte al mateix període de l’any anterior.

Malgrat aquest fort creixement interanual, el volum d’operacions continua sent un 14,3% inferior al del quart trimestre del 2024, quan se’n van registrar 596. Aquest increment s’explica, en gran part, pels efectes de la suspensió transitòria de la inversió estrangera en béns immobles, vigent des del setembre del 2023 fins a l’entrada en vigor, el febrer del 2024, de la nova llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària.

El preu mitjà per metre quadrat dels pisos, s’ha situat un 5,1% per sobre del valor registrat al primer trimestre del 2024, tot i que ha baixat un 0,5% respecte al quart trimestre del mateix any. En relació amb el nombre total de béns immobles transmesos, s’ha registrat un augment del 69,3% en comparació amb els tres primers mesos del 2024, però una caiguda del 28,5% respecte al quart trimestre. La variació anual acumulada mostra un creixement del 9,8%.

El valor econòmic global dels béns immobles transmesos ha pujat un 72,9% respecte al primer trimestre del 2024, malgrat una disminució del 17,9% en comparació amb l’últim trimestre d’aquell any. La variació acumulada dels darrers dotze mesos també reflecteix un augment del 17,9%.

Pel que fa a la superfície total transmesa, s’ha produït un increment del 77,9% respecte al primer trimestre del 2024. Totes les agrupacions han crescut en superfície venuda, excepte la d’altres construccions, amb una caiguda del 12%. En comparació amb el trimestre anterior, la superfície ha disminuït un 9,8%, tot i que l’acumulat anual mostra un augment del 25,2%.