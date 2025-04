Aposta per la "diversificació" econòmica

La ministra Marsol sosté que el parc tecnològic de Catsa serà un ‘hub’ per a empreses innovadores

El Forbes Andorra Economic Summit reuneix més de 350 líders per posicionar Andorra com a pol d’innovació i sostenibilitat

El Forbes Economic Andorra Summit ha comptat amb la participació de més de 350 líders empresarials, polítics, inversors i experts nacionals i internacionals, consolidant el Principat com un referent global en innovació, emprenedoria i sostenibilitat econòmica. En aquest sentit, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha recalcat la importància de tenir iniciatives innovadores i de confiar en la col·laboració publicoprivada per arribar a la diversificació de l’economia. En concret, s’ha mencionat la necessitat de crear un ‘hub’ internacional de negocis i com des de l’Executiu ja estan apostant en el sector públic amb l’adquisició dels terrenys de Catsa, on es realitzarà, en un futur, aquest parc tecnològic per concentrar a totes les empreses innovadores que estan disperses pel país en un sol lloc. “Amb això, es materialitza i es fa visible la creació de sinergies entre els col·laboradors, talents locals i internacionals” ha expressat. L’impuls del sector tecnològic, emprenedor i innovador al país, però, s’està fent “sempre tenint en compte i s’és conscient de les dimensions disponibles”. Si bé Andorra comença a descobrir nous punts de diversificació de l’economia, Marsol ha assegurat que la voluntat del Govern es continuar tenint com a motor del sector econòmic el turisme -especialment de neu-, els serveis financers i les construccions. També ha recalcat que les empreses familiars “són una part important de l’economia, és la base que es complementa amb altres sectors perquè el sistema continuï evolucionant”. Així mateix, s’ha mencionat que el territori no només ofereix avantatges fiscals, sinó també salut, benestar, un entorn fantàstic, esports i serveis financers, fet que ha d’animar als nous emprenedors a instal·lar-se al país i gaudir de tot allò que pot donar.

En total, durant el primer Forbes Andorra Economic Summit s’han celebrat tres taules rodones i dues converses a tres on s’han abordat temes de l’actualitat digital i econòmica del país. Durant la taula rodona ‘Una economia en creixement’, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha parlat del camí ferm de creixement que porta el Principat. També ha declarat que s’estan superant les expectatives de creixement dels organismes internacionals des de fa deu anys. A més, ha mencionat el bon PIB en el qual es troba el país en comparació amb els països veïns. També han participat el ‘country manager’ de Philip Morris a Andorra, Bernabé Solsona, que ha explicat les innovacions de la marca per trobar espais sense fum i lliures de tabac a llarg termini; el director de Comunicació i Màrqueting de l’àrea de Construcció i Concessions del Grup FCC, David Garcia, i el director de Desenvolupament Corporatiu i de Política Pública d’Andbank, Josep Casanovas, que han destacat que la col·laboració entre la banca i la construcció ha de ser un punt d’unió per tenir més força a l’hora de crear noves infraestructures que ajudaran al creixement del territori; i l’economista Maria Cosan, que ha destacat que per tenir un balanç, s’ha de cercar l’equilibri entre la inversió, la cerca dels mercats capitals i trobar bons moments d’entrada.

Com ha mencionat prèviament Marsol, les empreses familiars són un dels pilars de l’economia andorrana, fent que la taula rodona ‘Una economia d’empresa familiar i emprenedoria’ hagi estat quasi obligatòria. Amb la participació del president de l’Empresa Familiar Andorrana, Daniel Armengol; el conseller d’Andbank, Manel Cerqueda; el soci de Cases & Lacambra, Albert Hinojosa; la CEO de Sita Murt, Monserrat Figueres; i el ‘chief executive’ del grup inversor Hesperia & Hesperia World, Jordi Ferrer, s’han abordat l’auge dels treballs individualistes i que solen sortir del “llegat familiar d’una empresa”. En aquest sentit, Armengol ha mencionat que “fa por veure com els joves volen ser ‘youtubers’ o nòmades digitals i no volen continuar amb aquelles empreses que potser fa anys que traspassen de generació en generació”.

Durant el bloc matinal, s’han creat dues conversacions a tres on s’han abordat l’economia natural i la sostenibilitat com a clau econòmica. El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, conjuntament amb el fundador i CEO de VertiPorts Network i la periodista Elena Marcos han debatut sobre la poca capacitat de creixement i l’estabilitat del sector turístic de l’esquí al país, així com la necessitat de reinventar-se cap a una economia desestacionalitzada i que pugui anar cap als esports o activitats relacionades amb el bon temps. Altrament, el CTO de Social Energy, José Manuel Rodríguez, el director de sostenibilitat de Calaf Constructora, Arturo Miró, i la CEO de Calvet Barot, Gemma Calvet, han tractat la manca d’informació sobre la relació entre la sostenibilitat i l’economia, sobretot en les generacions més joves, les quals “s’estan perdent tot un món, per pur desconeixement”.

Finalment, la taula rodona ‘Una economia de tecnologia i innovació’ ha tractat temes tan importants com l’aparició del sector tecnològic, emprenedor i innovador en un moment de la societat on la gent necessitava explorar la seva creativitat mitjançant eines com la intel·ligència artificial o les criptomonedes. A més, s’ha declarat la importància de poder crear un ecosistema amigable amb els anomenats ‘nòmades digitals’, perquè puguin explotar el seu talent al país, sense sentir que no són benvinguts o que no s’acaba de facilitar la capacitat d’exploració del territori.