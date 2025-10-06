La despesa en protecció social per càpita s’enfila fins als 4.213 euros el 2024, un 13,6% més que l’any anterior

La despesa pública en protecció social per càpita ha assolit els 4.213 euros l’any 2024, en comparació amb els 3.708 euros del 2023. En relació amb el producte interior brut (PIB), representa el 9,2%.
La despesa total en protecció social se situa en 343,7 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 16,5% respecte a l’any anterior. Aquesta quantitat equival al 29,1% del liquidat total de les administracions públiques, sense comptar actius ni passius financers ni les transferències del Govern a entitats de les administracions públiques, 1,5 punts percentuals més que el 2023.
L’augment global de la despesa respon principalment a tres àmbits: les partides per a la gent gran, amb 22,2 milions més que l’any anterior; les destinades a habitatge, amb un increment de 14,3 milions, que inclouen 24,4 milions per a habitatge social; i les despeses relacionades amb malaltia i discapacitat, que han crescut en 6,7 milions.
Els 343,7 milions d’euros destinats a protecció social constitueixen la xifra més alta dels darrers anys. Segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística, el 2019 la despesa era de 204,6 milions, i des d’aleshores ha augmentat de manera constant, amb el salt més significatiu entre el 2022 i el 2023, quan va passar de 249,5 a 294,9 milions d’euros.
Pel que fa a la distribució dels fons, la partida més gran correspon a transferències corrents, amb 285 milions, mentre que 27,6 milions s’han destinat a inversió real, la xifra més alta dels darrers anys, ja que el 2023 s’havia situat en 12,3 milions.