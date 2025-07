Despesa pública 2024

La despesa en ordre públic i seguretat assoleix l’1,9% del PIB amb un increment notable el 2024

Les administracions públiques destinen 70,5 milions d’euros a aquest àmbit, amb un augment del 9,9% respecte a l’exercici anterior

La despesa en ordre públic i seguretat es va situar en 70,5 milions d’euros l’any 2024, xifra que representa un increment del 9,9% en comparació amb l’any anterior, segons l’estudi publicat aquest dijous pel Departament d’Estadística. Aquesta quantitat suposa el 6,1% del total liquidat per les administracions públiques —excloent-hi actius i passius financers, així com les transferències del Govern a les entitats públiques— i equival al 1,9% del Producte Interior Brut (PIB), una dècima més que el 2023.

L’import inclou la despesa feta tant per l’administració central com per la local, el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà i l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). Es tracta de la despesa més elevada en aquest àmbit des de l’any 2019. Fins ara, el màxim s’havia registrat el 2023, amb 64,1 milions d’euros.

Dins d’aquest total, l’any passat es van destinar 53,5 milions a seguretat, la xifra més alta del període 2019-2024, equivalent a l’1,4% del PIB. Pel que fa a justícia, la despesa va ser de 17 milions, la segona més gran del quinquenni, només superada pels 21 milions del 2019. Aquesta partida representa el 0,5% del PIB.

Pel que fa al detall de les partides, el principal concepte de despesa va ser el personal, amb 56,2 milions d’euros, un augment del 8,3% respecte del 2023 i la xifra més elevada del període analitzat. Les despeses en béns corrents i serveis van sumar 11,8 milions, un 17,5% més que l’any anterior.

La partida destinada a inversions reals va ser d’1,8 milions, amb un increment del 48,7%. En canvi, les transferències de capital es van reduir un 54,8%, passant de 699.371 euros el 2023 a 315.894 euros el 2024. Quant a les transferències corrents, aquestes van ascendir a 214.565 euros, fet que representa un augment del 51,7%.

Pel que fa a les inversions reals, les més altes del quinquenni es van registrar el 2019 i el 2020, amb 12,4 milions i 3,6 milions respectivament, coincidint amb la construcció de la nova seu de la justícia. També destaca la dada del 2022, amb una partida de 2,9 milions.