La compravenda d’habitatges puja un 45,5% durant el segon trimestre respecte al mateix període de 2024

El nombre de transaccions immobiliàries registrades durant el segon trimestre del 2025 ha experimentat un augment del 45,5% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Segons les dades publicades pel departament d’Estadística, s’han comptabilitzat un total de 531 operacions, mentre que en el mateix trimestre del 2024 se’n van registrar 365. Aquesta xifra representa també una variació positiva del 22,8% si s’analitza l’acumulat dels darrers dotze mesos.
Pel que fa al nombre de béns immobles transmesos, l’increment ha estat del 70,6%, amb un total de 1.663 unitats, enfront de les 975 de l’any anterior. Totes les agrupacions de béns immobles han registrat creixements. En termes anuals, la variació acumulada dels últims dotze mesos reflecteix un augment del 28,8%.
El valor global dels béns immobles transmesos ha crescut un 59% respecte al segon trimestre del 2024. Aquest increment també ha estat generalitzat a totes les categories d’immobles. L’acumulat dels darrers dotze mesos mostra una pujada del 37,9% en relació amb el mateix període de l’any anterior.
Quant a la superfície transmesa, mesurada en metres quadrats, ha pujat un 14,8% en comparació amb el segon trimestre de l’any passat. Malgrat l’augment global, el grup de terrenys i places d’aparcament ha registrat un descens del 7%. En canvi, la resta d’agrupacions han contribuït a l’increment global, que a nivell anual se situa en el 41,5%.
Pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels pisos, aquest s’ha situat en 4.498 euros, un 15,6% més alt que durant el segon trimestre del 2024 i un 4,5% superior al del primer trimestre del 2025.