Neguen les possibles acusacions

La CASS rebutja haver interpretat el pressupost i defensa que ha aplicat “tècnicament” el que especifica la llei

L’ens assegura que s’ha limitat a executar el que estableix el text aprovat i espera que la modificació legislativa resolgui la situació

Davant les crítiques formulades durant la sessió parlamentària d’aquesta dimarts, des de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) s’ha negat haver fet cap interpretació de l’article 20 del pressupost del 2025 i s’ha defensat que s’ha limitat a aplicar de manera estricta el que disposa el text legal aprovat pel Consell General.

D’aquesta manera, la parapública ha manifestat que “en cap cas s’ha fet una interpretació” del redactat, sinó que s’ha aplicat tècnicament el contingut literal de l’article, tal com estableixen les normes legals. La CASS ha recordat que la seva actuació respon exclusivament al compliment del marc normatiu vigent i que, com qualsevol altra entitat pública, està obligada a seguir les lleis aprovades per l’òrgan legislatiu.

Així mateix, la institució ha valorat positivament que els grups parlamentaris treballin ara en una modificació legislativa per adequar el redactat a la intenció política original i corregir la disfunció que ha afectat 107 pensionistes, els quals han percebut menys revalorització de la prevista.

Cal recordar que el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha reconegut en la sessió d’avui la situació i xifrat l’impacte global en 2.358 euros, amb una mitjana de 22 euros per pensió afectada. Tant Lladós com la presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, han coincidit que el problema s’havia produït per un desajust entre el redactat legal i l’esperit de la norma, i que la CASS n’era l’aplicadora, però no la responsable directa de la redacció.