  • El president de la Cambra de Comerç, Josep M. Mas, i el cap de Govern, Xavier Espot. | ANA /I.M
Agències
Tendències econòmiques sectorials

La Cambra constata fortalesa de la construcció i els serveis mentre el comerç al detall continua retrocedint

L’enquesta apunta una economia encara positiva, amb diferències marcades entre sectors i una segona meitat del 2025 desigual

La 57a edició de l’Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) revela perspectives positives per al sector de la construcció i dels serveis, tot i que alguns sectors, com el comerç al detall, mostren signes de feblesa. El president de la Cambra, Josep Maria Mas, ha assenyalat que “l’economia manté una evolució positiva, però alguns sectors s’han vist ressentits” i que la construcció i els serveis continuen sent els més prometedors per a la segona meitat del 2025.

El comerç al detall mostra una evolució delicada. Segons les dades de l’enquesta i les xifres publicades pel departament d’Estadística, el nombre d’assalariats al sector ha disminuït un 4,4%, mentre que la Cambra constata una reducció interanual del sector del 14,3%, amb un impacte directe en la facturació dels establiments. Mas assenyala que “hem d’agafar-ho directament amb el visitant que ve, que la situació econòmica tampoc la té massa bona i potser s’optimitza més la despesa”.

“La construcció i els serveis segueixen sent els sectors més prometedors, tot i les dificultats d’altres àmbits” – Josep Maria Mas

El president afegeix que una part del consum que abans es destinava a la compra de productes ara es desvia cap a altres tipus de despesa. “La despesa potser va més cap a experiències abans que cap a la compra de segons quins productes”, i subratlla que l’augment del comerç electrònic ha accentuat aquesta davallada. “Evidentment, aquesta part és la que ens ha afectat”, explica, destacant que molts productes són cada vegada més accessibles a través del canal digital i que els consumidors valoren la possibilitat de rebre’ls a casa en un temps relativament curt.

Sobre la construcció, Mas destaca que “manté un ritme de creixement molt intens, superior al del conjunt de l’economia, i ja acumula nou anys i mig d’expansió vigorosa i sostinguda. L’activitat es concentra sobretot en el mercat residencial, amb una demanda d’habitatge nou molt dinàmica, tot i l’augment dels preus. Els projectes de rehabilitació i reforma també mostren un impuls significatiu. Malgrat tot, alguns indicadors com el VAB i la creació d’ocupació comencen a mostrar signes de desacceleració, però això respon més a limitacions d’oferta que no pas a una pèrdua de força de la demanda.”

Pel que fa als serveis, el president de la Cambra explica que “els serveis continuen amb un impuls notable i expliquen gran part del dinamisme de l’activitat econòmica. El sector ha mostrat un comportament positiu i ha intensificat el creixement respecte al 2024, amb una evolució de l’activitat que ha anat de menys a més al llarg del semestre. Les activitats més lligades al turisme mantenen una evolució positiva dels negocis i també de la xifra de vendes, tot i que la millora més apreciable s’espera en els altres serveis, amb un potencial de creixement més alt.”

