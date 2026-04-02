FEDA tanca el 2025 amb un benefici de 25,4 milions i totes les filials en positiu, inclosa CTRASA, que surt de pèrdues

FEDA ha tancat l’exercici 2025 amb resultats positius tant a la matriu com a les seves tres filials —FEDA Ecoterm, FEDA Solucions i CTRASA—, en un context marcat per un preu de l’energia moderat, però amb elevada volatilitat horària i amb l’execució d’inversions rellevants. Els resultats s’han assolit en un any posterior a la crisi energètica del període 2022-2023, amb un escenari de preus més continguts, però que ha requerit gestió per part dels equips de la companyia. A aquest tancament s’hi suma un increment de la generació de caixa i el manteniment d’un nivell d’endeutament inferior al d’altres empreses del sector.
La matriu ha registrat un benefici de 25,4 milions d’euros a 31 de desembre, una xifra en línia amb la del 2024. Entre els elements destacats de l’exercici figura l’increment patrimonial del 7,4%, derivat de l’aplicació de reserves i del resultat de l’any. En paral·lel, FEDA ha fet front a una ampliació de capital de FEDA Ecoterm per consolidar el creixement de la filial, la qual avança en la integració de les xarxes de calor d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. La companyia destaca també altres projectes com el quart grup de la central hidroelèctrica de l’Ospitalet o el parc eòlic del Pic del Maià.
Pel que fa a les filials, FEDA Ecoterm ha completat pràcticament la totalitat de les inversions previstes, amb un volum de 7,39 milions d’euros, i ha tancat l’exercici amb un benefici de 802.375 euros, lleugerament superior al de l’any anterior. Aquest resultat permetrà afrontar noves ampliacions, tant en projectes de fred —amb la captació d’aigua del Valira d’Orient— com en l’extensió de la xarxa a Soldeu.
Per la seva banda, FEDA Solucions ha consolidat el creixement iniciat el 2024 amb un benefici de 158.533 euros, en un exercici en què s’han reforçat projectes vinculats a la mobilitat sostenible, com l’aplicació Mou-te o la xarxa de carregadors per a vehicles elèctrics. La millora dels resultats ha permès reduir la ràtio d’endeutament del 11,23% al 4,38%.
Finalment, el Centre de Tractament de Residus (CTRASA) ha tancat el 2025 amb un benefici de 220.820 euros, revertint les pèrdues d’uns 500.000 euros registrades el 2024 i assolint per primera vegada resultats positius des de la seva integració al grup. Durant el mateix període, la filial també ha reduït la seva ràtio d’endeutament fins al 4,33%, set punts percentuals menys que l’any anterior.