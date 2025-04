Impacte en l'economia internacional

Govern assegura que els aranzels no són una notícia positiva “ni per al país ni per a l’economia mundial”

El mandatari subratlla que les importacions i exportacions són "relativament residuals" i que l'acord duaner mitigarà aquests desavantatges

Els aranzels anunciats pel president nord-americà dels Estats Units no són “una notícia positiva ni per a Andorra ni per a l’economia mundial”, però també cal “relativitzar l’impacte que pot tenir per a Andorra”. Així ho ha expressat aquest divendres el mateix cap de Govern, Xavier Espot, qui ha incidit en el fet que les importacions i exportacions dels Estats Units “són relativament residuals” i, per aquest motiu, l’impacte que es preveu “no és que sigui molt significatiu”.

Tanmateix, ha tornat a incidir en el fet que es tracta d’un anunci que no es pot qualificar de bona notícia donat que “Andorra viu en un món globalitzat, d’interdependència amb les economies del nostre entorn, particularment amb les economies europees, que queden especialment castigades amb els aranzels americans“, la qual cosa albira “un escenari de recessió que evidentment tindrà conseqüències negatives per a Andorra”, ha sostret.

Espot ha posat així l’accent en el fet que, en el marc de l’acord duaner amb la Unió Europea, els aranzels que Europa acabi aplicant als productes menys els agrícoles (que en queden exclosos) de retruc acabaran afectant el Principat, ja que els productes que vinguin dels Estats Units “s’hauran d’importar a un preu més car del que es fa avui en dia”, fa saber l’ANA.

Val a dir que el cap de Govern ha fet aquestes manifestacions en finalitzar l’acte de presentació de l’estudi macroeconòmic encarregat per l’Empresa Familiar Andorrana i durant el qual l’economista que hi ha participat, Javier Díaz-Giménez, ha estat qüestionat sobre aquests aranzels. Sobre això, Díaz-Giménez ha fet notar que davant un escenari que s’albira com una “travessia complicada per a l’economia dels Estats Units” i un creixement mundial inferior a l’esperat, “Andorra pot aprofitar la flexibilitat de ser un petit país” i que els aranzels són inferiors dels que tindrà la Unió Europea.

Davant aquests avantatges que es poden obrir, Espot s’ha mostrat escèptic perquè “quan poses en l’equació l’existència de l’acord duaner del qual evidentment en trèiem molts més avantatges que inconvenients, aquestes possibles oportunitats es redueixen substancialment“, afegint que “són encara més residuals les oportunitats que els desavantatges que ens pot aportar”. Ha reconegut, alhora, que s’analitzaran els possibles beneficis que se’n puguin derivar, tot tenint en compte que això s’haurà de fer “sempre que no comprometi les nostres relacions exteriors i no comprometi els convenis internacionals que actualment tenim subscrits”, ha matisat.

Durant el seu parlament, el president de l’Empresa familiar Andorrana (EFA), Daniel Armengol, ha valorat que la gran discussió és “si es tracta d’una tàctica negociadora o realment d’una estratègia ben establerta”, i ha lamentat que Andorra no deixa de ser un “actor col·lateral” que patirà les conseqüències d’aquests aranzels.

Finalment, Díaz-Giménez, ha incidit en el fet que “probablement l’economia dels Estats Units tindrà en aquest primer trimestre de l’any una taxa de creixement negativa”, la qual suposarà una contracció que podria arribar a ser de fins a un 4% en una taxa anual o un 1% en la taxa trimestral, i “probablement després dels aranzels vingui acompanyada una pujada dels preus” i això, ha argumentat, mou una economia “al pitjor lloc possible”, que és tenir menys creixement i més inflació.