  • Tot i aquest augment, el preu medià —indicador que evita l’impacte dels valors extrems— ha baixat lleugerament i se situa en 2.650 euros. | Marvin Arquíñigo
Informe del tercer trimestre

Els preus dels lloguers s’incrementen un 8,1% i marquen un nou màxim amb més de 3.100 euros mensuals de mitjana

Un portal immobiliari alerta d’un increment generalitzat i situa Andorra la Vella i Ordino com les parròquies amb els valors més elevats

Pisos.ad ha fet públic aquest dijous el tercer informe trimestral del 2025 sobre l’evolució del mercat residencial andorrà. L’estudi, basat exclusivament en les dades dels anuncis publicats al mateix portal entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, recull una nova escalada de preus tant en el segment del lloguer com en el de la compravenda. El preu mitjà de lloguer mensual se situa per primera vegada per sobre dels 3.100 euros, amb una mitjana de 3.168,26 euros, xifra que representa un increment del 8,14% respecte al primer trimestre de l’any.

Tot i aquest augment, el preu medià —indicador que evita l’impacte dels valors extrems— ha baixat lleugerament i se situa en 2.650 euros. Paral·lelament, la superfície mitjana dels pisos llogats ha tornat a disminuir i queda fixada en 114,15 m², mantenint una tendència a la baixa observada des de l’inici d’any. Per parròquies, Andorra la Vella encapçala la classificació de preus de lloguer, amb una mitjana mensual que supera els 3.886 euros, mentre que Encamp es manté com la més assequible, amb un preu mitjà de 1.633,33 euros. En relació amb el cost per metre quadrat, Canillo és la parròquia amb el valor més elevat (30,22 €/m²), i La Massana la que registra el més baix (21,48 €/m²).

Pel que fa al mercat de compravenda, l’informe constata una nova pujada del preu mitjà de venda, que assoleix els 895.970,18 euros, amb un increment intertrimestral del 12,78%. El preu medià se situa en 695.000 euros, també a l’alça respecte al trimestre anterior. S’incrementa igualment el preu per metre quadrat, que passa de 6.593,03 €/m² a 7.028,95 €/m², així com la superfície mitjana dels immobles venuts, que arriba als 127,47 m².

Ordino i Escaldes-Engordany lideren el rànquing de preus de venda. A Ordino, el preu mitjà dels pisos supera els 1,6 milions d’euros, mentre que el de les cases se situa per sobre dels 3,5 milions. Escaldes-Engordany, amb una mitjana superior a 1,3 milions d’euros per pis, és la parròquia amb el preu per metre quadrat més alt, amb 9.144,60 €/m². Per contra, Encamp presenta el preu mitjà més assequible en pisos (472.877,22 €), i Sant Julià de Lòria registra el preu més baix per metre quadrat (5.093,70 €/m²).

