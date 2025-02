Els experts d’ONU Turisme visiten el Comú de la capital per perfilar els desafiaments

El Comú d’Andorra la Vella, amb el cònsol major, Sergi González, i la cònsol menor, Olalla Losada, al capdavant ha rebut aquest matí una delegació d’ONU Turisme per tal de conèixer el full de ruta establert a la parròquia en aquest àmbit, i treballar així conjuntament en el que serà la futura llei de turisme del Principat.

Així mateix, la delegació de les Nacions Unides, formada per dues expertes i dos catedràtics en la matèria, ha mostrat interès en les iniciatives de la corporació, així com pel context general pel que fa a visitants, l’exposició cap a l’exterior i de la perspectiva en tant que capital de país.

En aquest aspecte, des de la corporació s’ha fet èmfasi en la importància de tenir presents els desafiaments que presenta el sector en l’actualitat, derivats del model turístic establert, les responsabilitats intrínseques de les entitats com la sostenibilitat, la formació i qualificació dels treballadors, com també la correcta gestió dels recursos, tant humans com materials i d’infraestructures.

Tanmateix, durant la reunió, totes dues parts han treballat conjuntament per avançar en el desenvolupament d’aquest nou marc legal per tal que integri les necessitats específiques del sector i les millors pràctiques internacionals en matèria de turisme sostenible. Tot es presenta per poder garantir un creixement “responsable, competitiu i sostingut” de l’activitat turística a llarg termini, en sintonia amb els reptes i potencialitats del país, la seva població local i els turistes, tal com s’ha desprès de la trobada.

Un cop finalitzada la taula de treball, s’ha dut a terme una visita al Bici Lab. De fet, aquesta instal·lació expositiva s’ha consolidat com un dels focus d’atracció del país, i ha rebut així un retorn d’allò més positiu per part dels integrants d’ONU Turisme, segons constaten des de l’administració.