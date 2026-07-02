Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Uns treballadors en una obra de Canillo. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

Els accidents laborals cauen un 13,7% fins als 1.302 casos i trenquen la tendència a l’alça dels darrers anys

Cap dels 1.302 sinistres registrats el 2025 va ser mortal, mentre que la construcció va concentrar el 31,1% dels accidents laborals del territori

El nombre d’accidents laborals registrats a Andorra durant el 2025 s’ha situat en 1.302 casos, una xifra que representa una disminució del 13,7% respecte de l’any anterior i que posa fi a la tendència a l’alça dels darrers anys Així es desprèn de les dades fetes públiques aquest dijous pel Departament d’Estadística, les quals també constaten que, per segon any consecutiu, no s’ha registrat cap accident laboral mortal al Principat.

Pel que fa als indicadors, Andorra va registrar el 2025 una ràtio de 2.327 accidents laborals no mortals per cada 100.000 treballadors, mentre que la taxa d’accidents mortals es va situar en zero. Tot i la reducció dels sinistres, el país continua presentant una de les ràtios més elevades d’Europa. Amb dades comparables del 2023, Andorra encapçalava la classificació europea amb 2.756 accidents per cada 100.000 treballadors, per davant de França (2.725) i Portugal (2.494).

Els accidents laborals van comportar un total de 56.833 jornades de baixa, fet que suposa una mitjana de 43,7 dies no treballats per accident

Els accidents laborals van comportar un total de 56.833 jornades de baixa, fet que suposa una mitjana de 43,7 dies no treballats per accident. Per perfil de les persones accidentades, els homes concentren tres de cada quatre sinistres, amb 978 accidents, el 75,1% del total. Per nacionalitat, les persones d’altres nacionalitats representen el 29,3% dels casos, seguides dels treballadors espanyols, amb un 25%.

La franja d’edat més afectada continua sent la dels 25 als 34 anys, la qual concentra el 24,2% dels accidents. La segueixen els treballadors d’entre 45 i 54 anys (23,1%), els de 35 a 44 anys (23%), els de 55 a 64 anys (18,8%) i els joves de 16 a 24 anys (9%). Territorialment, Andorra la Vella continua concentrant el major nombre de sinistres, amb 420 accidents, equivalents al 32,3% del total. La segueixen la Massana (15,8%), Encamp (13,8%), Escaldes-Engordany (11,9%), Canillo (11,5%), Sant Julià de Lòria (8,4%) i Ordino (5,5%).

Pel que fa a les lesions, les contusions (22,6%) i les esquinçades (22,1%) continuen sent les més habituals. Les parts del cos més afectades són els genolls (14,4%), els dits de la mà (14,2%) i els turmells (11,8%). Per sectors d’activitat, la construcció torna a encapçalar el nombre d’accidents laborals, amb 405 casos, el 31,1% del total. A continuació se situen les activitats socials i els serveis personals, amb 227 accidents (17,4%), i el comerç, amb 215 sinistres (16,5%).

Comparteix
Notícies relacionades
Educació estudia retirar definitivament els iPads de les escoles si no pot evitar un nou accés a contingut sexual
El Consell d’Europa insta Andorra a reforçar la prevenció dels abusos sexuals a internet entre els menors
Es retiren els iPads de l’escola de Santa Coloma després d’una fallada que va permetre accedir a contingut sexual

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Educació, Societat
Educació estudia retirar definitivament els iPads de les escoles si no pot evitar un nou accés a contingut sexual
  • Societat
El Consell d’Europa insta Andorra a reforçar la prevenció dels abusos sexuals a internet entre els menors
  • Societat
Es retiren els iPads de l’escola de Santa Coloma després d’una fallada que va permetre accedir a contingut sexual
Entrevistes destacades
Cerni Cairat
Cònsol major de Sant Julià de Lòria
Jordi Torres
Ministre de Turisme i Comerç
Núria Segués
Consellera general de Concòrdia

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu