  • El salari medià declarat a la CASS va ser de 2.127 euros, un 4,2% més que un any abans. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Augment generalitzat dels salaris

El salari medià de juny augmenta un 4,8% i consolida la tendència a l’alça amb més ocupació i més massa salarial

Estadística situa el salari medià en 2.139 euros, amb més de 44.200 assalariats i una massa que supera els 117 milions, un 7,3% més que fa un any

Les dades provisionals d’avanç del mes de juny publicades aquest dijous pel departament d’Estadística situen el salari medià en 2.139,04 euros, un 4,8% superior a la registrada el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al salari mitjà, aquest se situa en 2.648,56 euros, amb un increment interanual del 3,9%. Altrament, el nombre total de persones assalariades ascendeix a 44.211, un augment del 3,2% en comparació amb juny de 2024. La massa salarial corresponent a aquest període arriba als 117,1 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 7,3% respecte a l’any anterior.

Pel que fa a les dades semidefinitives del mes de maig, el salari medià declarat a la CASS va ser de 2.127 euros, un 4,2% més que un any abans. Els increments més destacats es van produir en el personal domèstic, amb un 6,9% més, i en les activitats d’agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb una pujada del 5,7%. Entre gener i maig, la mitjana del salari medià és de 2.103,24 euros, un 4,5% més que en el mateix període de l’any anterior. Si es consideren els últims dotze mesos, la xifra és de 2.081,02 euros, amb un increment del 5%.

En el cas del salari mitjà, durant el mes de maig va arribar als 2.564,78 euros, un 2,7% més interanualment. El comerç al detall, excloent vehicles de motor, va registrar una pujada del 5,8%. Dins les ocupacions més freqüents, el creixement més elevat va ser en el sector de secretaris administratius i similars, amb un 5,5%, mentre que el d’esportistes i professionals similars va retrocedir un 4,8%.

El nombre d’assalariats al maig va ser de 43.573, un 3,4% més que en el mateix mes de l’any anterior. La producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua va experimentar una variació positiva del 9,7%, i les activitats immobiliàries i serveis empresarials, del 8,6%. La massa salarial del maig va sumar 111,76 milions d’euros, un increment del 6,3% respecte de l’any anterior. La construcció va ser el sector amb la pujada més gran, del 10,6%, mentre que les indústries manufactureres van registrar un descens del 6,5%.

