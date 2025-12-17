El país reforça el seu posicionament internacional en innovació esportiva al GSIC Summit dut a terme a València

Andorra Business ha tancat amb un balanç molt positiu la seva participació en el GSIC Summit, un dels principals esdeveniments internacionals dedicats a la innovació, la tecnologia i l’esport, celebrat entre ahir i avui a València. El congrés, han citat, ha reunit algunes de les marques i organitzacions més rellevants de l’ecosistema global de l’esport, consolidant-se com un fòrum estratègic de primer nivell.
La delegació tricolor, encapçalada per Andorra Business i Andorra Recerca i Innovació (AR+I), ha comptat amb la participació d’empreses del país com Forestal, Grandvalira i Sports Dynamic Lab. En aquest sentit, la directora de l’agència de desenvolupament econòmic del Principat, Judit Hidalgo, ha destacat que “participar en un fòrum del nivell del GSIC Summit, al costat de marques com Microsoft, Valencia CF o Lenovo, representa una oportunitat estratègica per a les empreses andorranes”. Aquesta presència “ens permet projectar una imatge de país innovador, especialitzat i amb capacitat real d’aportar valor a l’ecosistema global de l’esport i la tecnologia”, ha afegit.