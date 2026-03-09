El PIB per càpita va arribar a superar els 34.000 euros l’any 2024, protagonitzant un petit increment superior a l’1%

El PIB per càpita real, calculat a partir de la sèrie de base 2010, va arribar l’any 2024 als 34.471 euros, xifra que representava un increment de l’1,5% respecte a l’exercici anterior. Aquest valor va superar el registre del 2023 (33.972 euros), tot i que es va mantenir lleugerament per sota del nivell del 2022 (34.542 euros). En tot cas, cal esmentar que el diferencial entre el creixement del PIB real (+3,8%) i el del PIB per càpita (+1,5%) s’explicava principalment pel dinamisme demogràfic.
En aquest sentit, l’augment de la població resident va moderar el creixement de la renda mitjana per habitant malgrat el notable impuls de la producció agregada. Aquest cicle expansiu va permetre assolir taxes de creixement molt significatives, en què destacaven especialment les aportacions del sector de la construcció (+13,9%), el de les activitats professionals, científiques i tècniques (+12,3%) i el de l’Administració pública, educació i salut (+10,6%).
El percentatge de persones amb carències materials i socials greus es va situar en el 5,0%
Una part molt important en l’estabilitat interna de qualsevol país són tots els punts relacionats amb la pobresa i l’exclusió social. En aquest àmbit, l’indicador de persones en risc de pobresa o exclusió social, per a l’any 2024, es va situar en el 16,4% de la població total del Principat, dades lleugerament superiors a les dels anys 2023 (13,6%) i 2022 (13,3%). Si no es tenen en compte els ingressos provinents d’ajuts i prestacions socials que reben les famílies, la xifra va créixer fins al 20,7%, dada superior al 20,6% de l’any 2023 i del 20,2% assolit l’any 2022. D’altra banda, el percentatge de persones amb carències materials i socials greus es va situar en el 5,0% i els habitants que vivien en llars amb baixa intensitat laboral ‒totes aquelles on els adults treballen menys del 20% de les hores potencials de treball‒ van descendir fins a l’1,4%.
Quant a altres aspectes, el mercat laboral va mostrar signes d’estancament. L’any 2024 hi va haver retrocés en la participació laboral en què conflueixen factors conjunturals, com la desacceleració en la creació d’ocupació, i factors estructurals, com els canvis en el model productiu i el progressiu envelliment de la població. Tots aquests factors expliquen que durant el període 2022-2024 la taxa d’activitat va disminuir en -0,2 punts, fins a representar de mitjana el 84,2% de la població activa.