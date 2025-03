Trobada interempresarial del sector TIC

El Govern accelera la simplificació dels tràmits administratius i reforça la digitalització dels serveis

Rossell anuncia que el 70% dels tràmits empresarials ja són en línia i que el 2025 es prioritzarà la digitalització dels d’immigració

La trobada interempresarial del sector TIC entre Andorra i la regió francesa d’Occitània, celebrada aquest divendres a l’hotel Acta Arthotel d’Andorra la Vella, ha aplegat una setantena de participants i ha comptat amb la participació activa de 20 empreses. L’objectiu de la jornada ha estat fomentar la col·laboració entre empreses dels dos territoris i afavorir l’intercanvi de solucions tecnològiques per al desenvolupament econòmic compartit.

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha expressat la satisfacció per l’èxit de convocatòria i ha remarcat que l’esdeveniment busca “fer créixer les empreses del país i establir vincles amb regions veïnes”. Rossell ha subratllat la importància d’esdeveniments com aquest per tal que les empreses andorranes puguin exportar les seves solucions a França i, alhora, beneficiar-se de les que s’hi desenvolupen.

En un altre àmbit, Rossell també ha informat sobre l’estat de la digitalització dels tràmits administratius del Govern a través del portal e-tramits.ad. Ha recordat que l’objectiu per al 2024 era posar tot el catàleg de tràmits en línia, mentre que enguany l’esforç se centra en la seva simplificació. “Ara estem revisant, amb cada ministeri, quines dades es demanen i per què”, ha explicat, posant com a exemple que alguns camps, com l’adreça postal, ja han deixat de ser obligatoris.

Actualment, el 70% dels tràmits dirigits a empreses ja són digitals, i es treballa per completar el 30% restant, amb l’objectiu de fer-los més àgils i accessibles. Rossell ha reconegut, però, que molts tràmits encara es fan presencialment per desconeixement de la seu electrònica. Per això, el Govern intensificarà la comunicació i oferirà assistència telefònica per facilitar-ne l’ús.

Entre els projectes destacats per al 2025, Rossell ha esmentat la simplificació dels tràmits d’immigració —pel seu alt volum i impacte— i els relatius a vehicles. També ha informat que aquesta setmana s’ha posat en marxa un primer paquet de simplificació, que fusiona quatre tràmits en un de sol. Aquesta tasca es fa en coordinació amb la Cambra de Comerç, la CEA i una nova associació de gestories per detectar i prioritzar els tràmits més urgents a simplificar.