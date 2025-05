Innovació i estalvi de costos

Andorra Digital organitza amb Mastercard una sessió de treball per analitzar l’impuls del comerç electrònic

S'han detallat les característiques del sistema de pagaments cross-border englobant tant els pagaments domèstics com els internacionals

Andorra Digital, en col·laboració amb Mastercard, ha organitzat aquest matí una sessió de treball amb una trentena de responsables i professionals procedents del sector públic, bancari i comercial per analitzar la integració de nous sistemes de pagament al país que suposin una innovació i estalvi de costos i temps per a l’usuari final. L’objectiu ha estat compartir i valorar conjuntament l’estat dels sistemes de pagament de valor afegit, posant l’atenció en la seva aplicació pràctica i el seu potencial desenvolupament a Andorra.

Hi han participat, entre altres, el secretari d’estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell; la secretària d’Estat d’Afers Financers, Lorena Jordana, i el director d’Andorra Digital, David Vicente. Durant la trobada s’han detallat les característiques del sistema de pagaments cross-border englobant tant els pagaments domèstics com els internacionals. En concret, s’ha explicat en què consisteix el funcionament tècnic d’aquest tipus d’operacions, els seus avantatges i la manera com poden integrar-se dins l’entorn propi. També s’ha tractat el model de servei proposat, la tarificació aplicable, el règim de llicenciament necessari i la seva validesa jurídica dins del marc legal del país.

A part de la integració del sistema de pagaments, un altre dels aspectes que s’han exposat és la solució Pay&Collect. Es tracta d’un sistema pensat per facilitar i optimitzar tant els processos de pagament com els d’ingressos, una proposta especialment rellevant per a l’àmbit públic, ja que pot contribuir d’una forma significativa a la modernització dels serveis de la seu electrònica.