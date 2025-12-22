Alberto Terol substitueix a Isabela Pérez i és nomenat nou president del Consell d’Administració d’Andbank España

El Consell d’Administració d’Andbank España ha aprovat el nomenament d’Alberto Terol Esteban com a nou president no executiu de l’entitat. Terol, qui va ser president per a Europa, Orient Mitjà i Àfrica d’Arthur Andersen i Deloitte, forma part del consell assessor d’Andbank Espanya des de l’any 2018. “Amb una sòlida experiència internacional en lideratge empresarial i assessorament estratègic”, substitueix en el càrrec a Isabela Pérez Nivela, presidenta des de juny de 2023 fins al seu nomenament enguany com a Legal Counsel d’Inditex.
A més d’assumir la presidència de EMEA a Arthur Andersen i a Deloitte, Terol va ser membre del comitè executiu mundial i màxim responsable global de la pràctica Legal i Fiscal a totes dues companyies. A Arthur Andersen també va ser membre del seu Consell d’Administració Global. Prèviament, va ser soci director de Garrigues Andersen. En l’actualitat, és president no executiu del Consell d’Administració de Ontime Corporate Union i conseller independent de GMP Socimi.