Balanç dels establiments

Més estima que mai pels autors locals, roses ben vermelles i més previsió de l’habitual per a aquest Sant Jordi

Les llibreries corroboren el particular interès d'enguany per la història del país i les floristeries la gran varietat i combinació de roses disponibles

El 23 d’abril el que tots volem són una sèrie d’ingredients que bàsicament responen a una bona oferta d’entreteniment, companyia i descobrir i obrir la nostra ment a noves i apassionants històries. Què millor que passejar-se, per tant, i enguany sent un dimecres, en la cerca d’un bon llibre o també preparar un bonic ram de roses que ben segur la nostra parella o els amics i familiars agrairan de bon tros. EL PERIÒDIC ha volgut demanar a alguns comerços de llibres i flors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany com han afrontat el dia previ a una festivitat tan marcada i especial com Sant Jordi i quines han estat les opcions més sol·licitades en 2025.

“Pel que fa a gèneres, no n’hi ha un en aquest dia que predomini per sobre dels altres, és al final una decisió molt personal. Tanmateix, la intriga, romàntica i fantasia podrien ser una de les més demanades. El que puc dir és que les obres que estan en tendència ara mateix i rebent bona acollida són per exemple ‘Hábitos atómicos’, de James Clear, i ‘El fil invisible’, conte infantil de Míriam Tirado. Als clients que no saben què agafar els estem recomanant alguns com ‘La muy catastrófica visita al zoo’ de Joël Dicker o també ‘El Monstre de colors’ d’Anna Llenas. Se n’està venent molt, com sempre, els de Harry Potter i un nou de Minecraft anomenat ‘El llibre de les idees’, que ja és tot un èxit entre el públic juvenil”, fa saber l’Alba Ribó, dependent de la botiga Llibre Idees.

Si bé aquest primer establiment ha constatat que aquest dimarts “ha sigut un no parar de vendre i reservar llibres”, el pròxim comerç situat a la capital, la llibreria La Trenca, i en veu de la seva responsable, Pepa Diéguez, assenyala que últimament “molts usuaris han acudit i s’han interessat pels llibres d’escriptors nacionals, com en el cas de la darrera obra de Joan Peruga, ‘Sentinella’, la qual té molt d’èxit”.

Altrament, Diéguez subratlla que justament avui, l’obra que més persones s’han emportat correspon a la darrera d’Albert Pujal, ‘Val de Norra’, la qual va presentar tot just fa una setmana al Consell General i consta d’un diccionari amb més de 6.000 topònims. No hi ha dubte que la història andorrana està en auge, com també altres opcions que solen agradar al públic general com ‘Papallones negres’ de Priscilla Morris.

Marxant ara cap als indrets que desprenen una olor característica com són les floristeries, i a la capital, a Les Roselles afegeixen que durant la Setmana Santa “no s’ha venut tant com s’esperava, tot i ser lògic en haver-hi molts dels clients que es trobaven a fora per vacances”, informa Anabela Riguengo, dependenta del comerç. “Avui només estem venent roses, portem així tot el dia. Els clients, val a dir, són els mateixos de cada any, però enguany s’estan aventurant amb alguna variant nova“, sostreu.

No molt lluny d’allà, Anabel Gonçalves, de Flors Anabel, ens fan saber que la rosa vermella “és la gran protagonista d’avui, i encara ho serà més demà en la Diada”, remarcant que la que es ven sola amb el tall és la més comprada. Interessant són algunes de les variants que també han adquirit avui part de la clientela com la rosa de té o l’estabilitzada, “la qual no es fa malbé perquè té un tractament“, així com les roses amb cúpula, els rosers o algunes de tres colors per conformar la bandera del país. “Demà serà el dia de la venda forta, tindrem com cada any una parada a la plaça Coprínceps. Les vendes avui han sigut prou bones”, conclou l’encarregada.

Finalment, a Magnòlia Flors també han tret pit de la bona comanda que han tingut avui i en aquest establiment en concret destaquen que “com a la pandèmia molts clients es van quedar sense flors, últimament solen encarregar les roses amb més previsió de l’habitual”. Carme Coscullano, la responsable, ha concretat que una parella de gent gran i veïns de la parròquia han observat aquesta tarda les roses, i “tot i que no volien comprar-les avui, han optat per emportar-les finalment”.

També emfasitza que “aquest avançament en la compra ve donada perquè alguns el celebraran a fora i no es volen quedar sense flor, encarregant-les certs clients ja des del dilluns”. Alternatives al clàssic embolcall, com una fusta amb el nom de Sant Jordi o gerros de vidre, donen més vida i joc a una tradició que com s’aprecia, no es perdrà mai aquí entre les fronteres.