Tradició per les lletres

Andorra la Vella celebrarà Sant Jordi amb 45 parades i emfasitzant la literatura nacional

Enguany destaca un increment en la presència d'autors autoeditats i també en el sorgiment de noves editorials que renoven l'oferta literària

Andorra la Vella es prepara per viure una nova edició de Sant Jordi, és a dir, una de les cites culturals més emblemàtiques del calendari. Com cada any, el Comú, amb la col·laboració del Govern, ha reafirmat el seu compromís amb la promoció de la lectura i el suport a la cultura de proximitat.

L’escenari serà la plaça de la Rotonda, la que acollirà un total de 45 parades entre institucions, escoles, entitats socioculturals i privats i amb la clàssica venda de roses, llibres, entre altres, mantenint així unes xifres molt similars a les de l’any passat. Una de les novetats, cal destacar, és l’increment de presència d’autors autoeditats i noves editorials, fet que contribueix a renovar i enriquir l’oferta literària. A banda, hi haurà un espai específic per a la signatura de llibres, que tindrà lloc entre les 12.30 i les 14.00 hores, afavorint d’aquesta forma el contacte entre autors i lectors, així com visibilitzant i donant ressò al talent literari local.

Paral·lelament amb la presència dels estands, es mantenen les activitats incloses en el cartell oficial de Sant Jordi, les quals organitza el Ministeri de Cultura i que tindran lloc al Teatre Comunal aquest divendres. Així doncs, el Sant Jordi d’enguany manté a la capital tot l‘esperit de participació oberta i intergeneracional que caracteritza aquesta celebració tan arrelada al país.