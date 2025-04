Festa cultural i literària

La plaça Coprínceps serà l’escenari central de la celebració de Sant Jordi a Escaldes-Engordany

El Comú impulsa aquesta celebració amb la voluntat d'oferir a la ciutadania un espai de trobada al voltant de la cultura i la lectura

La plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany es convertirà aquest dimecres 23 d’abril en l’epicentre de la diada de Sant Jordi, amb una jornada plena d’activitats culturals, contes, llibres i roses. El Comú impulsa aquesta celebració amb la voluntat de mantenir viva la tradició i oferir a la ciutadania un espai de trobada al voltant de la cultura i la lectura.

“Volem que grans i petits visquin una jornada compartida al voltant de la cultura i la lectura”, han expressat fonts comunals. La jornada arrencarà a les 10.00 hores amb la inauguració de la Fira de Sant Jordi, on hi haurà parades de llibres, flors i artesania. Fins a les 14.00 hores, s’hi podran realitzar jocs de descoberta literària, pensats per fomentar l’hàbit lector d’una manera lúdica i participativa.

La programació matinal inclourà també tallers familiars i un racó de lectura per als més petits, actiu de les 11.00 hores a les 13.00 hores. Un dels moments més destacats arribarà a les 12.00 hores amb el lliurament de premis del 24è Taller concurs de punts de llibre Sant Jordi 2025, una activitat que reconeix la creativitat i l’estima per la lectura dels infants participants.

Les activitats es reprendran a la tarda, també a la plaça Coprínceps, amb una sessió de signatura de llibres amb escriptors del país de 16.30 hores a 18.00 hores. Paral·lelament, entre les 16.00 hores i les 19.00 hores, es mantindran els jocs de descoberta literària, els tallers familiars i el racó de lectura. A més, els infants que s’acostin a la Fira podran gaudir d’un berenar.