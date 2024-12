Núria Montes, nova directora artística de l’Escena Nacional d’Andorra

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) ha anunciat la designació de Núria Montes com a nova directora artística de la institució, en un moviment que marca una nova etapa per a aquesta plataforma dedicada a les arts escèniques. Montes, graduada en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre i actualment cursant un màster en Gestió Cultural, assumeix la responsabilitat de definir la línia editorial de l’ENA, el disseny de producció i la supervisió artística i de producció de les seves principals produccions.

El procés per seleccionar la nova directora es va iniciar el passat 18 de novembre, després d’una etapa de transició per consolidar l’equip de treball de la fundació. Núria Montes aporta una àmplia experiència en el sector cultural, destacant tant com a actriu en projectes com Quatre dones i el sol, Com menja un caníbal o Benvinguda a la realitat, una nit amb Aura Puig, com en el seu rol de directora d’espectacles infantils com Clementina o de produccions com Els Pastorets de Sant Julià, que enguany codirigeix amb Txell Díaz.

Montes liderarà un equip format per Emma Riba, Txell Díaz i Nídia Roldán, qui seran les encarregades de les àrees de distribució, producció i comunicació de la Fundació, respectivament.