El jove cantautor andorrà signa amb un segell reconegut de Girona

Nicolás Vega fa el salt internacional amb un contracte global amb U98 Music i prepara una tardor intensa de promoció

"La discogràfia només m'ha demanat que canti preferentment en català i que sigui jo mateix" afirma Nicolás Vega

Nicolás Vega, jove músic andorrà de disset anys, ha fet un pas decisiu en la seva carrera amb la signatura d’un contracte mundial de drets editorials i fonogràfics amb U98 Music, un segell discogràfic amb base a Girona i reconegut pel seu suport a destacats artistes de l’escena catalana.

Aquest nou vincle professional obre les portes a la projecció internacional de Vega, que ja comptava amb l’acompanyament de Ten Productions, la seva productora de referència. Jordi Puig, director de U98 Music, ha estat l’encarregat de tancar l’acord, que també ha comptat amb el suport del seu equip.

U98 Music representa figures com Roger Padrós, Marc Parrot, Beth, Glaucs, Cesk Freixas o Miquel Abras, i ara aposta per la proposta musical de Vega. El cantant ha compartit les condicions del seu nou camí amb entusiasme: “La discogràfica només m’ha demanat que canti preferentment en català i que sigui jo mateix. També m’ha convençut el tracte personalitzat i únic que tindré amb l’equip.”

L’artista ha aprofitat l’ocasió per agrair a les institucions i persones que l’han acompanyat en aquest procés. Ha mencionat explícitament el Ministeri de Cultura, el comú d’Escaldes-Engordany, Ten Productions i els seus seguidors, destacant que tots ells han tingut un paper important per fer realitat aquest pas. A més, ha remarcat la rellevància de fer arribar la música d’Andorra més enllà de les seves fronteres i potenciar-ne la professionalització.

Pel que fa al calendari immediat, Vega té una agenda estiuenca plena d’actuacions en diversos esdeveniments esportius i festes majors. També té previst un concert especial en una localitat del nord-oest d’Espanya, la ubicació del qual es manté en reserva per ara. Aquest estiu, a més, servirà per presentar noves cançons que formaran part de la seva promoció.

De cara a la tardor, el jove es mostra ambiciosament determinat: “Ens espera una tardor molt potent, on hem d’entrar a Catalunya com un tren exprés. Anirem amb tot.” A més, aquest any començarà els estudis en Producció Musical a l’Abbey Road Institute de París, des d’on coordinarà l’agenda de producció i promoció amb el segell.

Amb aquesta nova etapa, Nicolás Vega reafirma la seva aposta per una carrera sòlida i internacional, tot mantenint la seva identitat artística i la connexió amb les seves arrels.