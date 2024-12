L’obra de Mariona Bessa ‘L’Ascens dels rebels’ rep el guardó del 51è Premi Joaquim Ruyra

L’escriptora andorrana i biòloga Mariona Bessa es va endur aquest dimarts al vespre el 51è Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil per la novel·la ‘L’ascens dels rebels’ durant la 74a Nit de Santa Llúcia – Festa Òmnium de les Lletres Catalanes 2024, la qual va tenir lloc, com és habitual, al Teatre Nacional de Catalunya.

La gala, la qual representa una cita fonamental de la literatura a Catalunya, va comptar amb la presència del president d’Òmnium, Xavier Antich, i va reconèixer altrament la feina d’autors catalans com Roc Casagran per ‘Somiàvem una illa’; Toni Güell per ‘Elefants’; Blanca Llum Vidal per ‘Tan bonica i tirana’, o Joan Berlanga per ‘Extraordinària vida d’un os a les últimes’. Un cop arribat el moment de recollir el premi, Bessa va aprofitar per fer una crida a promoure l’interès dels joves per la lectura. “Fem-los cultes, competents i lliures“, va afirmar amb convicció l’autora.

Sobre la seva obra, ‘L’ascens dels rebels’ és una novel·la de ciència ficció que explora els límits de la supervivència humana en un món distòpic. A més, està ambientada en una societat futurista on els humans viuen confinats sota terra, amb una trama que segueix els esforços d’una colònia per recuperar la superfície i construir un futur millor. D’aquesta manera, i amb un toc personal, Bessa ofereix una reflexió profunda sobre temes com la llibertat, l’esperança i el paper dels joves com a agents de canvi en un món que es troba afectat per la crisi climàtica.