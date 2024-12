L’esperit nadalenc arriba per quedar-se a l’Església parroquial de Sant Julià

La Coral Rocafort i la coral Petits cantaires Lauredians de Sant Julià de Lòria, acompanyats altrament per la coral de la Llar de Lòria, han protagonitzat aquest dissabte un concert de Nadal a l’Església parroquial de Sant Julià i Sant Germà. Una actuació conjunta on s’han interpretat diferents peces nadalenques, com ara ‘El noi de la mare’, ‘Mon beau sapin’, ‘El 25 de desembre’ o també ‘M’agrada el Nadal, entre d’altres, fa saber l’ANA.

Val a dir que les tres corals han fet engrescar al públic durant una bona estona. El recinte eclesiàstic ha quedat ple de gom a gom per veure l’actuació d’aquesta passada nit. El moment culminant ha estat quan les tres corals s’han ajuntat per cantar plegades els temes ‘Un año más’ de Mecano i ‘Tornarem’, de Lax’n Busto. Cal posar en relleu que l’espectacle també ha tingut un component benèfic, ja que els assistents han pogut fer donacions monetàries que es destinaran pels damnificats de la DANA a València.