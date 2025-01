L’escudellada massanenca introduirà una variació vegana amb ingredients 100% vegetals

La Massana celebra demà la festa del patró de la parròquia, Sant Antoni, i ho farà amb la tradicional escudellada popular que aplegarà centenars de comensals a la plaça de l’Església. La Confraria d’Escudellaires oferirà per enguany, en aquest aspecte, tres opcions del plat més típic de l’hivern: la tradicional escudella de Sant Antoni, la variant per a persones que pateixen intoleràncies alimentàries (sense gluten, lactosa i api) i, com a novetat, l’escudella vegana, constituïda amb ingredients 100% vegetals. Així, segons explica el president de la Confraria, Josep Maria Troguet, “considerem positiu adaptar-nos a la situació actual, ja que d’aquesta manera, hi ha moltes famílies que podran venir plegades per gaudir de l’escudella amb un sortit diferent”.

Una altra de les novetats d’aquesta edició és que després de la missa, a la capella de Sant Antoni de la Grella, es farà la benedicció i el bateig de les set olles on es prepararà l’escudella; motiu pel qual cada olla portarà el nom d’un dels quarts de la Massana. Val a dir que l’elaboració de l’escudella va a càrrec, com cada any, de la Confraria de Sant Antoni, formada per una quinzena de cuiners professionals i una bona colla de col·laboradors voluntaris, que des de primera hora del matí ja estaran tallant les verdures i preparant les carns per deixar ben a punt el plat hivernal més simbòlic de la parròquia.

D’altra banda, i pel que fa als Encants, enguany aniran a càrrec de dos personatges dels anys 30, que seran el Quico i la Manela, caracteritzats per les actrius Inka Bellés i Mar Gual. A banda de la seva participació, durant la festa popular hi haurà l’actuació d’Ingrid Andorra&Company i, tot seguit, la música de DJ SERKi.

Calendari de l’esdeveniment

L’escudellada popular comptarà primer, a les 11.00 hores, amb la tradicional missa a la capella de Sant Antoni de la Grella, i amb la participació així de la Coral Sant Antoni. En aquest sentit, s’hi podrà anar amb clípol, amb sortida a les 10.30 hores des de la parada centre Vila per a tothom que ho requereixi. Ja a les 12.00 hores, es farà la benedicció i bateig de les olles amb el nom de cada quart a la plaça de l’Església i com a una de les novetats. Finalment, tindran lloc els tradicionals Encants, l’actuació de l’Esbart Valls del Nord i el posterior repartiment de l’escudella.