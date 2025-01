Les places per als cursos presencials de català s’esgoten en menys de 24 hores

Les 43 places per als cursos gratuïts i presencials d’aprenentatge i perfeccionament del català oferts pel Govern s’han exhaurit en menys de 24 hores des de l’obertura del període d’inscripció aquest dimecres. Aquesta ràpida ocupació reflecteix l’elevada demanda i l’interès de la ciutadania per aprendre la llengua oficial del país.

Davant aquesta situació, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha destacat que l’Executiu posa a disposició altres mecanismes per facilitar l’aprenentatge del català. “A més dels cursos presencials, hi ha disponibles cursos telemàtics que permeten que ningú quedi al marge o desatès en el procés d’aprenentatge de la llengua”, ha afirmat Casal.

A més, s’ha informat que aquests cursos presencials inclouen novetats relacionades amb la renovació del permís de treball, tot i que no s’han proporcionat detalls específics sobre aquestes modificacions. El Govern anima les persones interessades a aprofitar les eines disponibles per adquirir competències en català, especialment en un moment en què la demanda supera l’oferta de places presencials.

Casal ha recordat que, des de l’aprovació de la llei del català, l’oferta de cursos presencials ha esgotat les places disponibles, la qual cosa demostra la implicació de la ciutadania en voler aprendre la llengua. “És una bona notícia perquè reflecteix tant la implicació com la integració de la població en l’ús del català”, ha declarat el ministre.

Per a aquells que no han pogut accedir als cursos presencials, el Govern recomana explorar les opcions de formació en línia i altres recursos disponibles per garantir que tothom tingui l’oportunitat d’aprendre i millorar el seu nivell de català. “Hem treballat per oferir diferents opcions d’aprenentatge, amb l’objectiu que ningú es quedi sense oportunitats per formar-se en la nostra llengua”, ha conclòs Casal.