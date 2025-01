43 nous cursos gratuïts de català per a adults, amb novetats per a la renovació del permís de treball

L’àrea de Llengua Catalana, la qual depèn del Departament de Política Lingüística del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ofereix, a partir d’aquest mes de gener, 43 nous cursos gratuïts i presencials de català per a adults. Aquests cursos s’impartiran a Encamp, la Massana, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, i les inscripcions es podran fer a partir del 8 de gener a través del web www.cultura.ad/apren-catala.ad.

La nova oferta formativa de cursos presencials i gratuïts va des del nivell A1 fins al C1. Enguany, com a novetat, s’oferirà un curs de nivell A1.1, de 30 hores de durada, per satisfer la necessitat de les persones que a partir d’ara hauran d’acreditar aquestes hores de llengua catalana per renovar el seu permís de treball. A més, en tots els centres de català es poden seguir també les formacions de tots els nivells mitjançant el mètode gratuït de l’autoaprenentatge guiat.

Per a aquest 2025 també es manté l’oferta formativa virtual dels nivells A1, A2, B1. Aquestes formacions dels diversos nivells, tant les de l’oferta presencial com les de la virtual, preparen per als exàmens oficials amb què es poden obtenir els corresponents diplomes oficials de llengua catalana.

A més, enguany també cal fer esment del gran nombre de mòduls per a empreses que s’estan oferint. En total, des del setembre i fins ara, s’ha atès la demanda de 10 grups empresarials del país que consten de múltiples establiments de diversos àmbits com la restauració, l’hostaleria, el comerç o el transport, entre d’altres.