Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un instant de la representació. | @RCaudiovisuals / Comú d'Encamp
El Periòdic d'Andorra
Espectacle de dansa

L’edifici de Ràdio Andorra es transforma en l’escenari d’un intens viatge artístic inspirat en l’univers de Pablo Picasso

La proposta, 'PicassA', es va emmarcar dins del Cicle Cultural d’Encamp d'aquest 2026 i va reunir un nombrós públic esgotant totes les entrades

L’edifici de Ràdio Andorra es va convertir aquest dissabte en l’escenari d’un intens viatge artístic inspirat en l’univers de Pablo Picasso amb l’espectacle de dansa ‘PicassA’, creat, dirigit i interpretat per Lorena Nogal, Premi Nacional de Dansa 2024 a Espanya. La proposta es va emmarcar dins del Cicle Cultural d’Encamp 2026 i va reunir un nombrós públic esgotant les entrades disponibles.

Concebuda per a espais no convencionals, ‘PicassA’ va explorar les fractures visuals del llenguatge picassià a través del cos, el moviment i la fragmentació com a eina artística. Durant 50 minuts, l’obra va indagar en la desafecció, la petjada del que és efímer i la necessitat d’explorar nous codis expressius, establint una connexió directa i intensa amb l’audiència.

Un instant de la representació. | @RCaudiovisuals / Comú d’Encamp

Més en detall, es va desenvolupar en tres parts diferenciades, les quals evocaven tres etapes fonamentals de l’obra de Picasso: rosa, blava i negra. Aquests períodes van funcionar com a detonants de canvi, abordats des de perspectives emocionals, simbòliques i corporals. Un dels elements més destacats de la peça va ser la incorporació de dispositius mòbils, especialment en l’etapa rosa, on Nogal va accentuar la manipulació i perversió de la imatge.

“Prenc com a partida les ruptures visuals que estan molt presents a l’obra de Picasso”, va esmentar Nogal, tot assenyalant que “porto una recerca de dissociació de moviments, com trencar la convencionalitat del cos i casava molt bé amb aquest creador”. ‘PicassA’ també va proposar un exercici de descontextualització i transformació de l’espai escènic que, en diàleg amb el cubisme, va convidar el públic a reconsiderar la realitat des d’una pluralitat de mirades.

Comparteix
Notícies relacionades
Els Encants de Sant Antoni d’Escaldes-Engordany assoleixen una recaptació que acaba superant els 4.000 euros
Un ‘videomapping’ que revisita el patrimoni romànic amb una connexió entre l’Alt Urgell, Andorra i Foix
El Ball de l’Ossa incorpora una nova obertura a l’espectacle i concentra les novetats del Carnaval d’Encamp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura
Els Encants de Sant Antoni d’Escaldes-Engordany assoleixen una recaptació que acaba superant els 4.000 euros
  • Cultura
Un ‘videomapping’ que revisita el patrimoni romànic amb una connexió entre l’Alt Urgell, Andorra i Foix
  • Cultura, Parròquies
El Ball de l’Ossa incorpora una nova obertura a l’espectacle i concentra les novetats del Carnaval d’Encamp
Publicitat
Entrevistes culturals
Guillermo Cervera
Conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza
JOYSE
Discjòquei i productor
Bernat Torra ‘berni2004’
Cantant i productor
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu