Agenda musical

Dos influenciadors de referència internacional seran ambaixadors del Sax Fest en una edició amb rècord de participació

Mikhail Kazakov i Valentin Kovalev retransmetran en directe el festival, que reunirà 192 músics de més de deu nacionalitats i sis concerts destacats

L’esdeveniment més important per als amants del saxòfon del país torna enguany del 27 d’abril al 4 de maig amb una edició carregada de sorpreses i novetats per celebrar així els seus 12 anys de vida. És per això que els sons i el talent jove inundaran una vegada més el Principat i enguany anirà acompanyat de la difusió i cobriment de l’acte per part de dos ambaixadors i influenciadors del panorama saxofonista com són Mikhail Kazakov i Valentin Kovalev. Així ho ha confirmat aquest matí el director general i artístic del festival, Efrem Roca, qui també ha subratllat el rècord d’inscrits que aplegarà aquest dotzè concurs amb 192 músics entre les categories Youth i Solo Sax, que com a novetat s’unificaran en un únic concert.

“Any rere any consolidem un festival que destaca per l’elevada diversitat de nacionalitats representades i a on predominen la participació espanyola i xinesa; enguany amb 76 persones d’Espanya i 40 per part oriental, com també 29 concursants francesos, 23 de Rússia, 14 dels Estats Units i 11 del Japó. Serà també un luxe tenir a dos referents d’internet amb més de 100.000 seguidors a Instagram com Kazakov i Kovalev per retransmetre en viu tot l’esdeveniment, i per si no fos prou, per primera vegada també podrem sentir als mestres del certamen en un concert especial i inèdit el 3 de maig a les 21.00 hores”, ha detallat Roca.

La roda de premsa d’aquest matí per presentar els detalls del festival de saxo encapçalat pel ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada. | El Periòdic / P.M.

Val a dir que previ a la seva explicació, la jove saxofonista andorrana, Crsitel Villaró, ha ofert en exclusiu una peça que ha deixat bocabadats als també presents Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç; a la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, en representació comunal per a la cessió de l’espai, i al director de promoció cultural del Govern, Joan-Marc Joval. Enguany, el programa musical ve conformat per sis concerts; un dels més destacats serà un espectacle conjunt que oferiran els guanyadors de l’edició anterior del concurs Solo i Youth, Dmitry Pinchuk i Sofiia Petrash, premi Grandvalira Resorts, el pròxim 30 d’abril a l’Auditori del Centre de Congressos.

La cartellera d’actuacions es complementarà (al marge de les dues citades anteriorment) per una primera el dia 28 d’abril a càrrec d’un dels quartets més influents de saxo actual, ‘Kebyart’, qui combinen tradició clàssica amb una visió moderna i innovadora. La segona tindrà lloc el dia 29 amb la participació d”Hugo Affetouche & Tetralyre‘ i en col·laboració amb l’Ambaixada de França; el seguirà el dia 1 de maig el ‘Moscow Saxophone Quartet’ integrat per Nikita Zimin i Tas Gusarov, entre altres, “amb les dificultats evidents que han travessat per no haver actuat fora del seu territori pel conflicte bèl·lic” tal com ha recordat Roca, i una darrera funció el 2 de maig a càrrec de l’ONCA amb un programa especial sota la direcció de Vicent David.

També s’ha fet saber que el 4 de maig tindrà lloc la gran final del Solo Sax Competition i que l’edició d’aquest 2025 s’acompanyarà per diferents activitats complementàries com ara una sessió de ioga específica per a saxofonistes l’1 de maig a les 11:00 hores i amb la possibilitat d’oferir-los així un massatge professional per una fisioterapeuta “per destensar-los abans de la funció”. Sobre la importància d’aquest certamen de referència internacional, el ministre Torres ha recalcat que el Govern fa 10 anys que dona suport al mateix i que “coincideix en un dels períodes de menys afluència de visitants al país, fet que en una desestacionalització així ingressi un turisme més selectiu, però de qualitat“.