La nova mostra del Museu Thyssen posa al focus trencar els cànons estètics i deslligar la llibertat creativa

‘Vincles. Cuixart conversa amb la col·lecció Carmen Thyssen’ serà el nom que rebrà el nou certamen que el Museu Carmen Thyssen acollirà a partir de finals de febrer. Així ho han anunciat aquest dijous al matí el responsable d’organització adjunt a la gerència, Martí Pons; la responsable de projectes artístics i educatius, Charline Bony; el conservador general de la col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisa, Guillermo Cervera, i la mateixa comissària de la nova exposició, Pilar Giró, durant la seva presentació oficial. Una proposta que té com a finalitat “establir vincles entre les dues col·leccions a través de diàlegs artístics” i que, en total, inclourà 44 obres agrupades en 16 vincles temàtics.

“Aquesta exposició pretén proposar l’insòlit als visitants i ser un mirall de l’ànima humanista. Volem posar així de costat obres de la col·lecció Thyssen i de Modest Cuixart per oferir una nova perspectiva que trenca amb els corses dels cànons estètics i respon a la llibertat creativa”, ha avançat Giró. A banda d’això, i com és habitual en les mostres del museu, l’exposició comptarà amb la seva pròpia banda sonora, la qual acompanyarà cadascuna de les peces artístiques.

En aquesta ocasió, tal com ha fet saber Pons, els músics encarregats de crear aquest relat musical han estat Kic Barroc, Lluís Casahuga, Toni Gibert, Jordi Claret, David Sanz i Bernat Torra. “És un nou pas endavant i una fita més per a aquest museu, que fins ara no havia explorat aquesta línia. Crec que és una proposta molt interessant i un reflex de l’evolució que ha experimentat aquest indret cultural, encaminant-se cap a una maduresa museística“, ha destacat Cervera, fa saber l’ANA.

Altrament, durant la presentació també s’han fet balanç de l’anterior temporada expositiva, la qual ha estat marcada per la mostra ‘Sons. Analogies musicals a la pintura’. Sobre aquesta, Pons ha anunciat que des del mes de gener del passat 2024, l’exhibició ha rebut un total de 10.264 visitants majoritàriament del territori, sent 5.775 visitants andorrans i 1.639 visitants de Catalunya, així com que el període de l’any amb més afluència ha estat el juliol, amb 1.638 visitants. Val a dir que aquesta xifra anual és lleugerament inferior a les d’anteriors exposicions que havia acollit l’espai, afirmant el responsable que “queda clar que ens hem vist afectats per les obres davant del museu”.

“Més enllà de les xifres, valorem molt positivament el retorn per part dels visitants, que majoritàriament ha estat molt favorable”, ha apuntalat seguidament el responsable d’organització adjunt a la gerència. Amb relació a aquesta qüestió, Bony ha assenyalat que, al llarg de la temporada, s’han dut a terme un total de 251 activitats complementàries a aquesta, la majoria dirigides al públic jove. “Creiem que els nens són els espectadors del nostre futur més pròxim. És una línia que cuidem molt i que volem continuar potenciant“, ha matisat.

Finalment, sent interrogat sobre el trasllat del recinte artístic a l’edifici Node, Cervera ha reconegut que és un “projecte complex i que, actualment, es troba mantenint converses” amb els membres del patronat de la Fundació Museand, de manera que ha corroborat que “tot depèn de quan finalitzin les obres en aquest espai, però és probable que ‘Vincles’ sigui l’última exposició que aculli l’hotel Valira”, ha subscrit el conservador general.