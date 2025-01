La màgia dels Reis d’Orient omple els carrers del Principat

Aquest 5 de gener, les parròquies d’Andorra han celebrat les tradicionals cavalcades dels Reis d’Orient, oferint un espectacle de màgia, tradició i proximitat. Els esdeveniments han estat protagonitzats per Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar, els quals han portat il·lusió a infants i famílies en cada racó del país.

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany: una cavalcada conjunta multitudinària

Les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han organitzat una cavalcada conjunta que ha començat a les 18.00 hores des de la plaça dels Dos Valires d’Escaldes-Engordany, recorrent l’eix comercial fins a la plaça del Poble d’Andorra la Vella. La desfilada ha comptat amb la participació de prop de 500 persones i 18 carrosses decorades amb temàtiques de l’imaginari infantil, incloent personatges del cinema i la literatura.

Durant el recorregut, s’han repartit fins a 7.000 quilograms de caramels, omplint de dolçor i alegria els carrers plens de famílies i visitants. En arribar a la plaça del Poble, s’ha habilitat el Palau Reial, on Ses Majestats han rebut personalment els infants, escoltant els seus desitjos i recollint les seves cartes.

Instants de la cavalcada celebrada a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. | Comú d’Escaldes-Engordany

La Massana: una celebració centrada en la proximitat i la diversió

La Massana ha convertit la plaça de l’Església en el punt central de les festivitats. Els Reis d’Orient han realitzat un recorregut a cavall pels carrers cèntrics de la localitat, culminant al parc d’activitats infantils Estelàrium. Aquest espai ha acollit centenars de famílies que han compartit moments amb Ses Majestats, en una mostra de proximitat que ha caracteritzat la celebració.

Els infants han rebut, a més de les tradicionals llaminadures, un val per consumir a les food trucks de l’Estelàrium, amb opcions com pizza, patates fregides i crispetes. El parc, que ha ofert activitats com cavallets, un bosc urbà i un rocòdrom, ha tancat avui les seves portes fins a la propera temporada nadalenca.

Instants de la cavalcada celebrada a la Massana. | Eduard Comellas

Encamp: espectacles, música i tradició

A Encamp, la cavalcada ha arrencat puntualment a les 18.00 hores des de la rotonda de l’antic telecabina, amb un recorregut que ha passat per l’avinguda Joan Martí fins a la plaça dels Arínsols. La desfilada ha destacat per la implicació cultural i artística, amb l’actuació del Club Esportiu Andorrà de dansa i fitness i l’espectacle itinerant ‘Crazy Ors’, de la companyia Mademoiselle Paillete. En arribar a la plaça, els Reis han recollit personalment les cartes dels infants en un ambient de gran expectació.

Al Pas de la Casa, les activitats han començat amb una espectacular baixada de Ses Majestats per les pistes d’esquí amb màquines retrac i torxes. Els focs artificials han posat fi a la desfilada, que ha continuat pels carrers fins a la Sala de Festes, on els Reis han rebut els més petits. En ambdues localitats, s’ha repartit coca i xocolatines per completar la celebració.

Instants de la cavalcada celebrada a Encamp i al Pas de la Casa. | Comú d’Encamp

Canillo: màgia al cor de la parròquia

A Canillo, la cavalcada ha tingut lloc entre l’edifici Perecaus i el recinte de Canillo Brilla, ubicat a l’antic càmping Pla. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha rebut oficialment Ses Majestats, els quals han recollit les cartes dels nens i nenes de la parròquia. Alcobé ha expressat el desig que aquesta nit màgica es desenvolupi sense incidents i que tots els infants puguin rebre els regals esperats.

Un instant de la cavalcada celebrada a Canillo. | Comú de Canillo

Ordino: cultura i tradició al centre del poble

A Ordino, Ses Majestats han arribat a les 19.00 hores a l’Andorra Congrés Centre. Els nens de la parròquia han representat els Pastorets davant dels Reis, una tradició que ha emocionat el públic assistent. En acabar, la cònsol major, Maria del Mar Coma, ha entregat als Reis la clau de totes les llars ordinènques perquè poguessin repartir els regals durant la nit. La vetllada s’ha completat amb un repartiment de coca i xocolata, en un ambient que ha combinat tradició i convivència.

Un instant de la representació dels Pastorets celebrada a Ordino. | ANA/R.S.