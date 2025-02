La Casa de la Vall tancarà les portes l’1 d’abril per rebre una remodelació a l’interior

La Casa de la Vall viurà a partir del pròxim 1 d’abril una reforma integral i intensa del seu interior i que, per aquest motiu, romandrà tancada fins al desembre d’enguany, on probablement tornaria a obrir de cara a inicis de 2026, tal com ha informat aquest migdia el síndic general, Carles Ensenyat. “A l’estructura li calen unes importants instal·lacions elèctriques a dins i al marge, s’ha de retirar del soterrani unes runes que van servir per cobrir-lo poc després de la seva adquisició. Tota aquesta intervenció durarà aquest curs, de manera que l’any vinent tindrà lloc l’enjardinament dels exteriors que per a finals de 2026 s’enllestirien”, ha concretat alhora el president del parlament.

Una rehabilitació per a la Casa de la Vall que, recordem, la darrera que va experimentar va tenir lloc l’any 1962, tal com bé ha recordat l’autoritat, i fent saber que per aquesta raó, l’estructura es podrà visitar lliurement durant tot el pròxim mes de març i de forma totalment gratuïta per a tots els ciutadans i visitants del país. A més, i a partir del 4 de març, el Consell General acollirà una mostra única del seu fons bibliogràfic amb l’obra de 32 artistes nacionals (enguany afegides tres noves peces) i aplegades a l’hemicicle; on en una visita guiada en petits grups de 15 o 20 persones es podrà visitar gratuïtament per a tots els residents i amb un cost addicional per als turistes. Altrament, s’ha comunicat que a excepció dels dies de les sessions plenàries, es podrà veure l’exposició cada dia entre setmana durant també el mes d’abril.

El síndic general, Carles Ensenyat, detallant el programa per a la Diada de la Constitució, així com informant sobre el pròxim tancament de la Casa de la Vall l’1 d’abril. | Consell General

Tot seguit, Ensenyat ha detallat als periodistes el programa previ que tindrà la jornada festiva del 14 de març, que enguany celebra el seu 32è aniversari, remarcant que el dia anterior, el dijous 13, es donarà una sessió de portes obertes al parlament (com a l’any anterior) perquè tots els ciutadans puguin visitar així lliurement els diferents despatxos i sales de comissions de l’estructura. “A la tarda del mateix dijous, i també com es va dur a terme el 2024, els nens podran gaudir d’uns tallers de manualitats aquí al mateix vestíbul del Consell General que també va tenir molt d’èxit per part del públic familiar”, ha detallat el president de la cambra.

Al mateix dia de la Constitució, i des de les 11.00 fins a les 13.30 hores, l’organisme plenari es podrà continuar visitant obertament i a la plaça del seu exterior tindran lloc dues actuacions; la primera a les 10.00 hores i una altra de sardanes a partir de les 11.00 del matí. De cara a la tarda, i des de les 18.00 hores, tindrà lloc la part més tradicional i solemne amb la sessió convencional de la Constitució i a les 19.00 hores es durà a terme la recepció civil amb el discurs pertinent del síndic.

El cartell presentat per commemorar el 32è anniversari de la Constiució i elaborat per la dissenyadora Irene Clua. | El Periòdic/P.M.

Ja per acabar, i amb els termes “sintètic, concís i potent” és com s’ha definit i inaugurat el cartell que enguany celebra aquests 32 anys de la Diada andorrana i que ha elaborat l’experimentada dissenyadora de marques estratègiques i consultora de brànding del Principat, Irene Clua, qui amb una investigació exhaustiva del que significa aquesta festivitat per al poble d’Andorra, ha plasmat amb un taulell senzill “el sentiment profund d’una estructura jurídica de la nostra societat amb uns colors càlids i d’estima”.

“Tot i ser jo més gran que la mateixa Constitució, no havia arribat fins al moment d’aquest encàrrec a entendre la seva veritable importància i, per això, vaig haver d’estudiar una mica més a fons la seva estructura. He volgut traslladar així, i en un relat sintètic, totes les idees complexes que em van sorgir del cap”, ha relatat aquest migdia la seva artista durant la roda de premsa al Consell General i a on ha lluït la seva creació.

Irene Clua, dissenyadora de marques estratègiques, descrivint com ha confeccionat el seu cartell per a la celebració dels 32 anys de la Constitució. | Consell General