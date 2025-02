Jose López s’emporta el catorzé Premi Carlemany per al Foment de la Lectura

El XIV Premi Carlemany per al Foment de la Lectura l’ha guanyat enguany l’autor Jose López per l’obra ‘Abans no s’apagui’. El guardó està convocat així pel Govern i Grup 62 a través de Columna Edicions i té una dotació econòmica de 8.500 euros, aportats pels estaments prèviament citats.

Val a dir que el jurat encarregat de triar l’obra guanyadora està conformat per nou estudiants d’entre 14 i 16 anys, alumnes dels tres sistemes educatius d’Andorra, que han llegit les obres sota la supervisió dels seus professors de literatura. En aquesta ocassió, els membres del jurat juvenil són Maria Lladós, Laura Padró i Aina Viladrich, del Col·legi Sagrada Família; Martina Hormigo, Irene Añon i Laia Trilla, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp i Esteve Graell, Erika Font i Vaitea Foix, provinents del Liceu Comte de Foix.

Cal remarcar que prèviament a la seva valoració, un consell lector, format per sis persones, ha estat l’encarregat de seleccionar tres obres finalistes, que s’han lliurat així al jurat perquè les valori i adjudiqui el guardó: les escriptores catalanes Maria Carme Roca i Laia Aguilar; les professores dels tres sistemes educatius d’Andorra Magda Balaguer (Col·legi Sagrada Família), Mireia Nogué (Lycée Comte de Foix) i Carmen Pegalajar (Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp), i Glòria Gasch, editora i representant de Columna Edicions.

Sobre l’autor i l’obra

Jose López va néixer a Sabadell el 1988. Llicenciat en Filosofia, ha treballat en hostals, granges, botigues i com a au-pair, a més d’haver exercit com a editor i traductor. És, per tant, autor de ‘L’hora dels mosquits’, de la sèrie ‘Daniel King’ (amb el pseudònim Black River) i del llibre de no-ficció ‘El petit gran llibre de la música’. Altrament, és un apassionat de la música, els viatges i la literatura, de forma que en els seus llibres s’evidencia un interès per la cultura, la recerca d’identitat i el descobriment del món.

‘Abans no s’apagui’ presenta en Daniel, un jove acabat de graduar, que viu un moment de crisi personal quan un company de classe, el Carles, se suïcida. Aquesta pèrdua el porta a reflexionar sobre l’existència, la mort i la importància de viure plenament. De manera que per intentar trobar respostes, en lloc de fer un Treball Final de Grau convencional, decideix marxar de viatge per Europa durant quatre mesos.

Una experiència que el durà a treballar en hostals, fer d’au-pair, viatjar en tren, avió, o per carretera i a conèixer persones que li canviaran la manera d’entendre el món, enamorar-se, enfrontar-se als seus dubtes existencials i, sobretot, viure intensament.

El llibre combina així reflexions profundes sobre l’amor, la identitat i l’art amb escenes plenes de vitalisme, concerts, nits de festa i moments de solitud davant la immensitat del paisatge. Amb un estil que recorda autors com Karl Ove Knausgard i Bill Bryson, ‘Abans no s’apagui’ convida el lector a reflexionar sobre el sentit de la vida i el desig de descobrir el món.

L’any d’edició de l’obra serà el 2025, amb el segell de Columna Edicions i es publicarà el 21 de maig del 2025. Per això, el lliurament del premi es farà a Andorra coincidint amb la publicació del llibre el mes de maig d’enguany.