‘Fairy Tales’ aterra a Andorra amb una experiència immersiva que transforma els contes clàssics en un viatge virtual

Entrar a ‘Fairy Tales. La Ciutat dels Contes’ és travessar un llindar invisible cap a una ciutat de contes que tothom coneix, però que ningú havia viscut des de dins. L’experiència —instal·lada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella coincidint amb la temporada de Nadal— proposa un viatge immersiu a través dels grans clàssics de la literatura infantil, reinterpretats amb tecnologia de realitat virtual multiusuari. Una proposta pensada per a tots els públics i que, segons explica el seu impulsor, Marc Colomines, “no és una realitat virtual convencional, sinó que es pot fer grupalment i accepta fins a 45 persones simultànies”.
‘Fairy Tales’ forma part del model Location Based Virtual Reality (LBVR), una tipologia d’experiència en què els participants es mouen físicament per un espai real mentre interactuen amb un món virtual sincronitzat. En aquest cas, la història està guiada per l’àvia Valentina, qui introdueix els visitants en un univers poblat de personatges coneguts per tothom: “Són contes dels de tota la vida, els grans clàssics: ‘Blancaneu i els set nans’, ‘Les aventures de Pinotxo’, ‘Aladí i la llàntia meravellosa’, ‘El gat amb botes’ i moltes altres més”, explica Colomines.
L’experiència, però, no es limita a observar. La narrativa s’ha adaptat perquè els participants hi entrin en primera persona: “Hi ha diferents punts d’interacció i interactivitat, des de poder disparar dolls d’energia a un drac, poder jugar amb uns bolets que hi ha pel bosc fent una simfonia… totes aquestes petites coses fan que les històries les visquis des de dins. No és veure-les, és viure-les”. En aquest sentit, Colomines apuntala que l’usuari “és un participant” més que no pas un espectador.
Així, una de les característiques tècniques que defineixen ‘Fairy Tales’ és que cada persona avança al seu ritme. “No tothom viu l’experiència simultàniament. Segons va entrant la gent, va caminant per l’espai i cadascú veu la seva experiència al seu ritme”, detalla Colomines. D’aquesta manera, cada minut entra un nou participant i el públic circula per passadissos i escenaris que canvien en funció de la progressió individual, generant situacions úniques.
“El que pot passar és que tu estiguis en una habitació lluitant contra un drac i els altres estiguin a la mateixa escena contemplant un viatge a través dels núvols”, afirma l’impulsa, destacant que aquesta convivència d’experiències simultànies es fa possible gràcies al programari XROAM, un dels elements tècnics centrals: “És un software que et permet que la gent no xoqui entre ells, pensat per a una gran afluència de gent”.
En aquest sentit, Colomines destaca que la tecnologia requereix molt poca infraestructura fixa: “L’única necessitat que tens és un espai diàfan, on la gent pugui caminar lliurement per l’espai”. El Centre de Congressos, amb la seva sala gran i oberta, compleix exactament aquest requisit, ja que només calen uns marcadors a terra i a les parets per definir la posició real dels usuaris, i unes ulleres lleugeres de realitat virtual: “És arribar, posar-te les ulleres i començar a caminar immediatament pels mons virtuals. És un set-up molt fàcil i ràpid”.
L’expectativa és alta i la resposta inicial sembla confirmar-la. “No hi ha una sola persona que no hagi fet l’experiència que no surti totalment al·lucinat”, assegura Colomines. L’equip confia que el boca-orella sigui determinant: “Cada cop que ens posem les ulleres i passegem per l’espai acabes amb una sensació d’haver viatjat a un altre lloc”. La inauguració, celebrada aquest darrer dissabte, va tancar amb més de 1.200 entrades venudes, una xifra que reforça la previsió d’una forta afluència durant les setmanes festives. “Estem en època nadalenca, època familiar, de gaudir de companyia, i un dels punts forts és poder-ho fer amb tota la família”.
Cal destacar que ‘Fairy Tales’ és una franquícia internacional de gran trajectòria. “Ara mateix està a Anglaterra i Alemanya, però ha viatjat per Bèlgica i per diverses ciutats de la Xina”. Andorra la Vella és la primera ubicació del projecte al país i la primera vegada que s’implanta aquí aquesta tecnologia, un fet que, per a l’estudi creatiu que hi ha al darrere, té un component estratègic: “És aquest petit pas a poder continuar portant més experiències i creant-les. Ens interessa testejar una mica l’acollida que té la gent, la rebuda d’aquesta tecnologia i obrir-la perquè la gent d’Andorra ho pugui conèixer en primera persona i després s’engresqui a voler-ne fer més”.