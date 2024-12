La Dama Blanca i les ombres coreografiades, grans novetats dels Pastorets 2024

Els Pastorets de Sant Julià de Lòria tornen amb força per celebrar la seva 31a edició del 26 de desembre al 6 de gener, amb un format carregat de novetats i adaptacions per superar la manca d’un escenari convencional. Aquesta edició, que manté l’essència de l’obra de Josep Maria Folch i Torres, presenta canvis significatius en el guió, la producció i l’escenografia, com a resposta a les circumstàncies especials derivades de l’incendi al Centre Cultural de la parròquia.

Les directores, Txell Díaz i Núria Montes, han explicat que l’edició d’aquest any serà diferent en molts aspectes. La representació es farà davant la Casa Comuna, aprofitant l’entorn arquitectònic de l’edifici i adaptant-se al clima hivernal: “Hem hagut de reinventar-nos i adaptar-nos amb un nou vestuari i una història que marcarà la transició dels que hem fet i els que vindran”, ha declarat la consellera de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny. Per altra banda, Montes ha mencionat que “els narradors s’han introduït per poder seguir el fil a causa de la reducció de temps”, afegint Díaz que “hi haurà petites picades d’ull que aniran des d’obres romàniques fins a Harry Potter”.

Segons Díaz, aquesta adaptació ha permès explorar nous recursos creatius, com les ombres coreografiades, titelles i una reinterpretació del text amb perspectiva de gènere. La Dama Blanca s’incorpora a la història, ambientada a l’Andorra del segle XX, mentre els actors interactuaran amb el públic, entrant i sortint de finestres, carrers i espais no convencionals. “Serà molt més interactiu, amb els actors que entraran i sortiran de les finestres, del carrer o des del mig del públic“, ha concretat Díaz.

Amb un pressupost de 25.000 euros, aquesta edició ha comptat amb el suport de diverses entitats locals, incloent-hi l’esbart Laurèdia, la germandat de Sant Sebastià, el cos de banders i el Comú d’Escaldes-Engordany, el qual ha proporcionat mantes i altres materials. Areny ha destacat que aquest projecte és un exemple de “renovació, adaptació i, sobretot, resiliència”, subratllant que “aquest projecte ha estat possible gràcies a l’esforç, l’enginy i la creativitat de tots els participants, especialment de les directores i els actors”.

En total, més de 100 persones, entre actors i tècnics, han participat en la producció, que ha estat destacada per la seva capacitat d’adaptació. “Aquest any, els Pastorets seran més que un espectacle; seran una experiència que celebra la tradició i la creativitat en un format innovador“, ha conclòs Díaz. Les funcions es duran a terme els dies 26 i 28 de desembre, i el 4 i 6 de gener, amb dues sessions diàries a les 18.00 i 20.00 hores. Les entrades tenen un preu simbòlic de 3 euros i poden adquirir-se a través de la pàgina web del comú de Sant Julià de Lòria o a taquilla.

Les dificultats amb el Centre Cultural marquen la edició

Tot i l’èxit de l’adaptació al nou escenari, Areny ha lamentat les circumstàncies que han portat a aquesta situació. “El Comú ens hem trobat amb el que ens hem trobat. Refer és molt més complicat que fer de nou”, ha declarat la consellera, referint-se a la mala gestió passada de les obres del Centre Cultural. A més, ha avançat que la previsió és reobrir l’espai durant el darrer trimestre del 2025, amb inversions en seguretat i equipaments que permetran organitzar esdeveniments futurs amb més garanties.