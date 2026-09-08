El Santuari completa el seu campanar amb quatre noves campanes que permetran interpretar l’Ave de Meritxell

El Santuari de Meritxell ha estrenat quatre noves campanes que permetran ampliar les possibilitats musicals del campanar i, especialment, interpretar l’Ave de Meritxell, una melodia que fins ara no es podia reproduir perquè les cinc campanes existents no disposaven de totes les notes necessàries. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha explicat que amb l’anterior configuració «no es podia interpretar una melodia tan significativa per a nosaltres com és l’Ave de Meritxell». «Faltaven algunes notes i calia invertir en l’adquisició d’aquestes campanes per poder escoltar l’Ave de Meritxell i altres melodies», ha afegit.
La idea es remunta al 2023, tot i que la complexitat de la intervenció ha fet necessari un procés de tres anys fins a poder completar-la. «Fins que hem trobat la manera de poder pujar les campanes i instal·lar-les, no era senzill», ha reconegut Bonell, precisant que «ha estat una odissea, però una odissea maca» i celebrant que el projecte s’hagi pogut fer realitat precisament durant la Diada de Meritxell. A més, l’actuació també ha comportat la renovació dels electromalls i del sistema de control electrònic, motiu pel qual les nou campanes podran funcionar conjuntament i interpretar de manera automàtica diferents melodies i tocs vinculats a les celebracions.
«Faltaven algunes notes i calia invertir en l’adquisició d’aquestes campanes per poder escoltar l’Ave de Meritxell i altres melodies» – Mònica Bonell
Val a dir que l’actuació al campanar ha tingut un cost global de 63.545 euros i ha inclòs el projecte d’enginyeria, els treballs necessaris per instal·lar el conjunt, dues noves bigues de suport i la renovació del sistema de mecanització. Altrament, les actuacions al Santuari continuaran més enllà del campanar, ja que Cultura treballa amb FEDA en la renovació del sistema elèctric i lumínic, un projecte que està previst que finalitzi al novembre. «S’havia malmès molt tot el sistema elèctric del Santuari», ha explicat Bonell, qui ha assenyalat que durant la processó d’aquest dilluns ja es van poder apreciar algunes de les millores.
Per altra banda, la jornada també ha servit per presentar el Via Crucis instal·lat al camí verd que uneix Meritxell amb Prats, des de la part posterior del Santuari fins a la Creu de Carlemany. El recorregut està format per 14 estacions i incorpora una obra de l’artista andorrà Martin Blanco, la qual ha representat mossèn Ramon en algunes d’aquestes escenes amb el tradicional fulard de la casa de colònies. «Per a tot Andorra és un mossèn molt estimat, molt apreciat», ha remarcat Bonell, considerant, doncs, que la proposta «tenia tot el sentit».