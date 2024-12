El Consell General concedeix la primera fase d’obres per embellir i millorar els entorns de la Casa de la Vall

La Sindicatura ha mantingut aquest dimecres al matí una reunió per acordar l’adjudicació de la fase 1 de la remodelació de la Casa de la Vall a l’empresa Treballs Públics Unitas, S.A.U., per un import total d’1.044.726,74 euros. Cal recordar que aquesta primera fase correspon al moviment de terres i treballs especials sobre el sòl que s’aplicaran a la zona posterior de l’edifici, afectant així la zona de jardins, com també al pàrquing exterior. La reforma també inclou la construcció del túnel del Tossal, el qual permetrà, un cop culminats els treballs dels seus entorns, una millor connexió dels veïns d’aquest barri d’Andorra la Vella amb el centre històric.

Altrament, resulta important concretar que aquesta primera fase d’obres tindrà inici al llarg del pròxim mes de gener, amb una durada prevista d’11 mesos per completar-la. En un altre ordre, i pel que fa a la tipologia d’adjudicació, s’ha dut a terme mitjançant concurs públic, de manera que l’empresa concedida ha sigut la millor valorada tenint en compte l’estil tècnic i el pressupost presentat. El Consell General ha delegat així la feina de les valoracions tècniques a una auditoria externa de projectes constructius, sense que la mateixa hagi requerit el suport de personal adjunt al parlament.

El reflex de la Casa de la Vall, en 3D

D’altra banda, la Sindicatura també ha concretat que l’edifici gaudirà pròximament d’un model 3D que representarà cada detall del seu estat actual, la qual s’implementarà abans del període prèviament citat a l’inici de la construcció. Convé recalcar que aquest model en 3D permetrà l’elaboració de plànols precisos i mil·limètrics de totes les estances que presenta el monument històric. Aquestes dades aniran des del detall dels colors, textures i la situació exacta de la totalitat dels seus elements actuals.