Aprovat el decret de protecció de la Casa de la Vall i l’església de Sant Esteve per garantir-ne la conservació

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el Decret de definició de l’entorn de protecció de la Casa de la Vall i de l’església de Sant Esteve, a la parròquia d’Andorra la Vella, així com els criteris que han de regir les intervencions sobre els monuments i el seu entorn.

En aquest sentit, convé recordar que el passat 18 de setembre, el Govern va iniciar els tràmits per a la definició de l’entorn de protecció dels dos béns d’interès cultural, mitjançant la publicació de l’edicte al BOPA. Així, un cop finalitzat el període d’audiència i d’informació pública que es va engegar amb la publicació de l’edicte, l’entorn de protecció ha rebut un total de tres al·legacions, de les quals dues han fet necessari efectuar una revisió dels límits de les parcel·les d’alguns immobles mitjançant la verificació amb el cadastre i han suposat una correcció en la delimitació de l’entorn de protecció que es va presentar al setembre.

Tal com determina la Llei del patrimoni cultural, aquest entorn de protecció estableix dues zones que regeixen l’entorn de protecció i cadascun dels dos monuments té la seva pròpia zona d’acompanyament (zona 1). Tot i això, la proximitat geogràfica d’ambdós monuments i la seva ubicació dintre d’una mateixa trama urbana ha obligat a definir un entorn de protecció conjunt perquè comparteixen part de la zona preventiva (zona 2).

Pel que fa als criteris que han de regir les intervencions a cadascuna de les zones, l’entorn validat pel Govern aquest dimecres contempla els mateixos que es van presentar en l’edicte, els quals per a la zona 1 són d’obligat compliment i cal que el Comú d’Andorra la Vella els integri al seu pla d’urbanisme parroquial i, per a la zona 2, són propostes a la corporació perquè hi puguin ser integrades.

Cal fer saber que l’objectiu de l’entorn de protecció és assegurar la conservació d’aquests béns d’interès cultural, vetllar pel seu manteniment en un context ambiental adequat i evitar així l’afectació dels valors estètics, històrics i culturals dels monuments, impedint que se n’alterin les perspectives, la contemplació o l’estudi.

Finalment, amb l’aprovació d’aquest entorn de protecció hi ha 17 béns d’interès cultural que ja disposen del seu àmbit de protecció decretat pel Govern. En aquest sentit, es continua donant preferència al treball de la delimitació dels entorns de protecció dels monuments que forment part d’aquesta candidatura multinacional que vol ser inclosa en la Llista representava del patrimoni mundial de la UNESCO i la voluntat del Govern és poder publicar-los durant el 2025.