El Concert de Nadal d’Ordino desprèn màgia, emoció i un gran esperit nadalenc

Les veus de la coral Casamanya, sota la direcció de Josep Puig, i la coral infantil Piulets d’Ordino, a càrrec de Rafael Serrallet, han sonat aquest diumenge a l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià en el tradicional concert de Nadal de la parròquia. Des de familiars fins a amics i veïns, tots ells s’han reunit per gaudir del recital previ a les festes nadalenques, on s’han cantat nadales com ‘El burrito sabanero’, ‘Jingle Bells’, ‘Santa Nit’ o ‘Pastorets i pastoretes’. També s’han interpretat peces clàssiques de Mozart i Händel.

En total, han estat 12 cantants de la coral Casamanya i 12 infants de la coral Piulets d’Ordino que han interpretat temes molts coneguts per al públic: “La primera part del nostre repertori és de cançons profanes i després fem les nadales clàssiques que solem fer”, ha declarat Puig. D’altra banda, Serrallet ha mencionat que la coral infantil, recentment fundada amb el suport del Comú d’Ordino, s’ha pogut presentar ara amb la coral Casamanya. De fet, el concert ha conclòs amb la interpretació conjunta entre les dues corals de nadales tradicionals catalanes com ara ‘Fum, fum, fum’ o ‘El noi de la mare’, segons informa l’ANA.