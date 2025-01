El 30è Saló de la Infància i la Joventut clou amb més de 3.200 entrades

El 30è Saló de la Infància i la Joventut tanca les portes amb més de 3.200 entrades venudes i set dies d’activitats, tallers, infables i quatre espectacles per a tots els públics que han estat molt ben valorats pels assistents, dels quals es calcula que un 25% són de fora del Principat. Cal remarcar que les entrades corresponen a infants i joves, ja que els acompanyants tenen entrada gratuïta i, per tant, suposa un increment fins als 6.000 participants, aproximadament.

Després de quatre dies a Encamp i tres al Pas de la Casa, l’espectacle Disco per Xics ha sigut el darrer dels actes que ha programat el saló en la seva edició especial, amb motiu del 30è aniversari. Alma de Labú Teatre, Univers d’Engruna Teatre i el musical La Ventafocs de la Roda Produccions, han estat l’oferta d’espectacles que complementa les activitats del saló i que ha penjat el cartell d’entrades exhaurides en la majoria dels casos.

Durant aquests set dies, petits i grans han pogut participar en diferents tallers (pintacares, pintura, litografies, flipbooks,…) de les activitats, inflables, i les tecnologies de realitat virtual, simuladors i videojocs, pensades per a tots els públics, a més dels ja tradicionals espais dedicats als més petits. Les novetats d’enguany com una zona d’alletament, l’espectacle per nadons, els jocs Arcade i nous inflables per als més grans també han tingut una bona acollida.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha conclòs que “tanquem una edició molt especial i que ha tingut una molt bona resposta” i, per tant, “comencem a treballar en l’edició 2025, en què segur que es mantindran les activitats de primera infància, però amb novetats per poder sorprendre al públic, ja que molts dels assistens manifesten la voluntat de repetir l’experiència”.

Sans s’ha referit també al fet que un percentatge important dels assistents acudeixen al Saló més d’un dia, i per tant, cal pensar una programació variada perque cada dia pugui sorprendre. El conseller ha afirmat que “tenim propostes preparades a les quals hi podrem sumar les aportades pels propis assistents per seguir mantenint el Saló com un referent per al públic familiar al país”.

Arribada dels Reis d’Orient amb espectacles itinerants i la tradicional baixada de torxes

El saló dona pas a l’arribada del Reis d’Orient el pròxim dia 5 de gener. A Encamp, Ses Majestats sortiran des del carrer Sant Miquel a les 18.30 hores, i recorreran els carrers de la vila acompanyats de la carrossa i l’espectacle itinerant ‘Crazy Ors’ (de la companyia Mademoiselle Paillete) fins arribar a la plaça dels Arínsols. Un cop allà, els reis rebran als nens i nenes i recolliran les seves cartes.

Pel que fa al Pas de la Casa, a les 18.00 hores, els Reis d’Orient baixaran per les pistes d’esquí amb retrac i acompanyats de la tradicional baixada de torxes fins a la plataforma de Grandvalira, des d’on es podran veure els focs artificials de fi de recorregut.